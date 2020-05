Giá vàng hôm nay 18/5 tăng kỷ lục, vàng SJC lên 49 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (18/5), giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 48,58 - 49,00 triệu/lượng (mua vào, bán ra). Trong khi đó, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng SJC niêm yết ở mức: 48,35 – 48,77 triệu/lượng (mua vào, bán ra). Như vậy, so với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng SJC hôm nay (18/5) tăng 230.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua vào và bán ra

Giá vàng 9999 loại nhẫn của SJC niêm yết ở ngưỡng 47,83 - 48,63 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 330.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 380.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC hôm nay (18/5) tại thị trường Hà Nội ở mức 48,55 - 49,00 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng mua vào, tăng 300.000 đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tại Công ty Phú Quý, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC hôm nay (18/5) niêm yết ở mức 48,45 - 48,70 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Còn tại BTMC, giá vàng SJC hôm nay (18/5) giao dịch ở mức 48,70 - 49,04 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), so với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng SJC tại đây tăng 240.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 330.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng 9999 loại vàng Rồng Thăng Long của BTMC chốt giá ở ngưỡng 47,96 - 48,56 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng nay 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng vọt lên cao, hiện giao dịch ở ngưỡng 1.753 USD/ounce, tăng 0,57% so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó vào phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ở mức 1.735 USD/ounce. Giá vàng tăng 3.89% so với tháng trước, và tăng 37.19% so với năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, vàng giao ngay đạt 1.742,20 USD/ounce, có thời điểm chạm ngưỡng 1.751,50 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 11/2012. Xét chung trong cả tuần, vàng thỏi đã tăng hơn 2%, vàng tương lai tại Mỹ cũng đã tăng hơn 0,76%, đứng ở mức 1.754,10 USD/ounce.

Nguyên nhân khiến giá vàng bị đẩy lên cao, theo giới chuyên gia là do những nỗ lực nới lỏng định lượng không giới hạn của các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế ngày càng ảm đạm của Mỹ, đặc biệt là những căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã làm tăng thêm mối lo ngại về sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19.

Còn theo khảo sát của Kitco News về giá vàng tuần tới (18/5-22/5) cho thấy, hầu hết các chuyên gia tiếp tục nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Tỷ giá USD hôm nay 18/5:

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 18/5 ở mức 23.265 đồng/USD.

Như vậy, so với ngày cuối tuần, tỷ giá trung tâm hôm nay 18/5 tăng 2 đồng/USD



Tỷ giá USD tại một số ngân hàng ngày 18/5:

- Vietcombank: 23.270 - 23.450 đồng/USD (mua vào, bán ra)

- BIDV: 23.270 - 23.450 đồng/USD (mua vào, bán ra)

- Vietinbank: 23.265 - 23.445 đồng/USD (mua vào, bán ra)

- ACB: 23.270 - 23.440 đồng/USD (mua vào, bán ra)

Hải Yến