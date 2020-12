Vì sao Tập đoàn TH ra mắt dòng sản phẩm TH true MILK HILO?

Đặc biệt, TH true MILK HILO phù hợp với những người gặp chứng bất dung nap lactose, người cần tăng cường canxi và người cần cải thiện vóc dáng hoặc thừa cân, béo phì.

Lựa chọn các sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khoẻ đang là xu hướng tiêu dùng tất yếu. Nhằm duy trì nền tảng sức khoẻ bền vững, nhiều người ngày càng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có hàm lượng béo và đường thấp trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày như sữa ít béo, ít đường, không đường...

Đặc biệt, trên thế giới, các sản phẩm giàu canxi - ít béo với tên gọi chung: HILO - High Calcium (Giàu Canxi), Low Fat (Ít Béo) từ lâu đã là một lựa chọn dinh dưỡng không thể bỏ qua với những người quan tâm đến vấn đề chắc khoẻ xương và vóc dáng cân đối.

Tuy nhiên, có một bộ phận người trưởng thành gặp nhiều khó khăn trong việc thưởng thức vị ngon và bổ sung nguồn dưỡng chất quý giá từ sữa do vấn đề bất dung nạp lactose. Bất dung nạp lactose gây ra các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, chướng bụng...khi sử dụng sữa thông thường. Khi có nhu cầu sữa, những người này phải lựa chọn các sản phẩm sữa không lactose, mà tại thị trường Việt Nam các sản phẩm loại này hầu hết đều có nguồn gốc ngoại nhập hoặc làm từ sữa bột pha lại.

Đây chính là cơ hội để TH đưa ra thị trường sản phẩm TH true MILK HILO như một giải pháp đột phá từ sữa tươi đáp ứng nhóm nhu cầu nói trên.

Không lactose - Dễ tiêu hoá

Lactose là một loại đường tự nhiên có sẵn trong sữa tươi hoặc các sản phẩm từ sữa, đóng vai trò tạo vị ngọt nhẹ và được tiêu hoá bởi enzyme lactase trong hệ tiêu hoá. Tuy nhiên, một số người bị thiếu hụt enzyme lactase vì nhiều lý do khác nhau như sinh non, chế độ dinh dưỡng ít dùng các sản phẩm từ sữa, di truyền từ cha mẹ, sắc tộc, rối loạn tiêu hoá do các bệnh đường ruột, hệ tiêu hóa bị suy giảm sau khi bị chấn thương/phẫu thuật,... Đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, theo các nghiên cứu, tỷ lệ người bất dung nạp lactose có thể lên đến 90%.

TH true MILK HILO giải quyết nỗi lo cho những người bất dung nạp lactose.

Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK HILO không chứa lactose là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi đối tượng người tiêu dùng, đặc biệt là những người bất dung nạp lactose.

Giàu canxi – Xương chắc khỏe

TH true MILK HILO “Giàu can xi – Ít béo” có hàm lượng canxi tăng 70% so với Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK. Canxi được bổ sung trong TH true MILK HILO là nguồn canxi sữa cao cấp, giúp mọi lứa tuổi có được hệ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương, loãng xương và các bệnh về xương khác.

Ít béo – Vóc dáng cân đối

TH true MILK HILO được xử lý tách béo với công nghệ ly tâm hiện đại, hàm lượng béo giảm 60% so với sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK, giúp duy trì vóc dáng cân đối, săn chắc.

Ngoài các ưu điểm “Giàu canxi” và “Ít béo”, “Không lactose”, TH true MILK HILO còn mang nhiều ưu điểm khác.

Không bổ sung đường, vị tự nhiên - Tốt hơn cho sức khỏe

Sản phẩm sữa tươi giàu canxi, ít béo, không lactose TH true MILK HILO không bổ sung đường, giữ trọn vị tự nhiên của sữa tươi, giúp người dùng chủ động kiểm soát hàm lượng đường và chất béo trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày.

Hoàn toàn từ sữa tươi sạch

Kết hợp với 4 ưu điểm kể trên, TH true MILK HILO được coi là sản phẩm đột phá trên thị trường Việt Nam còn bởi nó được làm hoàn toàn bằng sữa là sữa tươi sạch của trang trại TH, trong bối cảnh hầu hết các sản phẩm sữa tách lactose hoặc sản phẩm ít béo giàu canxi khác trên thị trường đều là sữa hoàn nguyên (sữa bột pha lại – không phải sữa tươi), hoặc nguồn gốc ngoại nhập.

Sữa tươi sạch TH true MILK - sản phẩm của quy trình chăn nuôi, chế biến sữa công nghệ cao và khép kín từ đồng cỏ tới ly sữa đã trở thành một giá trị độc đáo và là điểm khác biệt hoàn toàn của TH true MILK HILO so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường hiện nay.

Đó cũng là lý do vì sao TH true MILK HILO tự hào là sản phẩm Sữa tươi sạch giàu canxi - ít béo - không lactose đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, với sản phẩm này, TH cũng chính là đơn vị đầu tiên sở hữu thương hiệu riêng HILO từ sữa tươi tại thị trường nội địa.

TH - Chuyên gia cung cấp các giải pháp dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng

Không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế nhà sản xuất sữa tươi hàng đầu Việt Nam, từ 10 năm nay TH đã thực sự sở hữu định vị “Hoàn toàn từ thiên nhiên”. Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, TH tiên phong trên con đường đồ uống tốt cho sức khỏe, với các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, ít đường hoặc không bổ sung đường, giúp cân chỉnh các thói quen tiêu dùng theo hướng lành mạnh hơn.

Không dừng ở đó, nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường, TH đã và đang nghiên cứu để không ngừng mang đến các giải pháp dinh dưỡng từ sữa tươi sạch đến với nhiều đối tượng người dùng, định hướng trở thành một chuyên gia cung cấp các giải pháp dinh dưỡng, dẫn dắt xu hướng dinh dưỡng cho người tiêu dùng.

Từ nhiều năm nay, bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của TH đã dành nhiều tâm huyết sáng tạo ra những dòng sản phẩm từ sữa tươi sạch phù hợp với các nhóm người tiêu dùng khác nhau. Tiêu biểu như sữa tươi A2 ra mắt cuối năm 2018, là sản phẩm dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả gia đình bao gồm những người bất dung nạp lactose. Và mới đây nhất, TH cung cấp thêm một giải pháp dinh dưỡng vượt trội, đó là TH true MILK HILO.

Bảo Lan