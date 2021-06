'Thỏa thuê' thưởng thức buffet 99.000 đồng với vô vàn món ngon tại VinMart

Đại tiệc Buffet MEATDeli diễn ra vào ngày 26 và 27/6 tại VinMart Times City.

Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn mở lại từ ngày 22/6/2021, sau khoảng thời gian phải tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Khỏi phải nói người dân Hà Nội vui thế nào. Những ngày này, tràn ngập trên facebook là những bức ảnh check-in ăn uống “trên mọi mặt trận”.

Giải nhiệt với món gỏi cuốn mùa hè từ thịt lợn sạch MEATDeli.

Dịp cuối tuần, ăn buffet sẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho gia đình hay các nhóm bạn. Vừa có thể ngồi lâu trò chuyện, vừa được ăn no căng bụng với một lần trả tiền duy nhất, tại sao không “triển” luôn nhỉ?

Ăn buffet ở đâu vừa ngon, món ăn đa dạng vừa đảm bảo phòng dịch? Nếu bạn chưa có câu trả lời thì hãy đến ngay đại tiệc Buffet MEATDeli. Chương trình đầu tiên được tổ chức vào khung giờ 11h đến 12h30, ngày 26 – 27/6 tại siêu thị VinMart Times City (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nạc nọng MEATDeli sốt mắm cay.

Điểm đặc biệt nhất của Đại tiệc Buffet MEATDeli là 100% nguyên liệu thịt lợn đến từ MEATDeli. Thương hiệu thịt sạch đã chinh phục được hàng triệu khách hàng khó tính kể từ khi xuất hiện vào năm 2018. “Người chơi hệ buffet” sẽ vừa yên tâm về chất lượng thực phẩm, vừa được bổ sung dinh dưỡng để tăng cường đề kháng chống lại COVID-19.

Thực đơn Đại tiệc Buffet MEATDeli gồm các món khai vị và nhiều món chính từ các phần thịt lợn khác nhau như nạc nọng, nạc dăm, thịt thăn, nạc vai... Cụ thể: Nạc nọng sốt mắm cay, bún chả Hà Nội, thịt xiên nướng, heo bọc sả, thăn heo xào cải chíp nấm đông cô, mì xào thập cẩm, thịt viên sốt... do những bếp trưởng tài ba của VinMart trực tiếp chế biến. Món ăn được chế biến từ các phần thịt nạc tươi ngon nhất, giàu dinh dưỡng, ít nên không chỉ tốt cho sức khỏe và còn giúp giữ dáng hiệu quả.

Thịt xiên nướng trứ danh với nước sốt đặc biệt MEATDeli.

Bất ngờ nhất là mức giá vô cùng hợp lý, 1 suất buffet chỉ 99.000 đồng. Khách hàng mua vé tại quầy phục vụ khách hàng sau đó vào khu buffet thỏa sức thưởng thức các món ăn ngon.

Chỉ có 100 vé được bán mỗi ngày để đảm bảo tiêu chuẩn phòng dịch cũng như chất lượng phục vụ tốt nhất.

Chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại nhiều siêu thị VinMart ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thịt MEATDeli “thịt sạch chọn không cần chạm”

Thịt sạch MEATDeli được sản xuất trong quy trình khép kín: Lợn khoẻ được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP và áp dụng hệ thống kiểm soát 3 tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế. Chế biến theo công nghệ thịt sạch từ Châu Âu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Lợn được treo móc không chạm đất trong suốt quá trình giết mổ, sau đó được đưa vào làm mát đảm bảo nhiệt độ thân thịt đạt 0 – 4 độ C.

Với công nghệ đóng gói kín Oxy-Fresh 9, quá trình vận chuyển và phân phối tới tay người tiêu dùng đều ở 0-4 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng giúp ngăn chặn vi khuẩn, miếng thịt MEATDeli được cách ly hoàn toàn với môi trường rủi ro bên ngoài, bảo đảm Vệ sinh An toàn Thực phẩm và giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn. Do đó, người tiêu dùng dễ dàng chọn được miếng thịt tươi ngon an toàn mà không cần chạm.

Nguồn nguyên liệu hảo hạng cùng với việc siêu thị VinMart tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch, đại tiệc Buffet MEATDeli chắc chắn sẽ làm điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các tín đồ ẩm thực trong mùa dịch.

Phương Dung