Tập đoàn TH: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm 2021

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2021 (Best Companies to Work for in Asia 2021) là giải thưởng mà Tập đoàn TH, vừa được tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự vinh danh ngày 8/10/2021.

Theo đánh giá chung của tạp chí HR Asia – tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự, Tập đoàn TH sở hữu chiến lược nhân sự vượt trội với ba trọng tâm: Xây dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao; Xây dựng môi trường làm việc Hạnh phúc và Phát triển một hệ thống quản trị nhân sự Bền vững.

Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best Companies To Work For In Asia) là giải thưởng uy tín quốc tế, có sự lan tỏa cao trên toàn khu vực. Để lựa chọn danh sách các công ty có môi trường làm việc tốt nhất, HR Asia Magazine khảo sát trên 581 doanh nghiệp Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên và đưa ra đánh giá dựa trên ba nhóm chỉ số chính: Văn hóa tổ chức và giá trị cốt lõi (Core), Cá nhân (Self) và Tập thể (Group).

Khảo sát theo mô hình TEAM của HR Asia chỉ ra rằng, tại TH, 100% các chỉ số đều vượt khá xa so với chỉ số trung bình tại các doanh nghiệp. Các chỉ số về môi trường làm việc đạt mức xuất sắc của TH có thể kể đến như: Chính sách khuyến khích nhân viên có thêm các kỹ năng và chứng chỉ (TH đạt 4,71/5 điểm, so với mức trung bình 3,57); Môi trường làm việc là nơi tốt cho sức khỏe (4,54/5, trung bình là 3,7) và Doanh nghiệp đặt con người lên trên lợi nhuận (4,3/5 so với 3,69),…

TH cũng được ghi nhận là Tập đoàn đặt yếu tố con người vào vị trí cốt lõi, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, tôn trọng sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng, minh bạch cũng như tạo cơ hội lên tiếng và đưa ra chính kiến cho mỗi người.

Tập đoàn TH được vinh doanh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021”.

Nơi làm việc hạnh phúc

Tại TH, “hạnh phúc tại nơi làm việc” là được cống hiến và trưởng thành, được làm công việc có ý nghĩa, là trạng thái khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần.

Năm 2019, TH đã phối hợp với Hay Group Korn Ferry (hãng tư vấn quản lý toàn cầu) tổ chức khảo sát nhân viên. Kết quả cho thấy, 90% cán bộ nhân viên bày tỏ sự hãnh diện khi làm việc cho TH, một tổ chức định vị thương hiệu từ chữ “thật”, luôn tiên phong khai phá những con đường mới mang đến hạnh phúc đích thực và sự phát triển bền vững.

Người TH, dù trong văn phòng hay trên cánh đồng, trong các nhà máy, đều chia sẻ niềm vui lao động tại “Nơi làm việc hạnh phúc”.

Nhân viên TH được chăm sóc cả thể chất, tinh thần từ những chi tiết nhỏ: Cùng nhau tập thể dục giữa giờ, cùng gắn kết hàng ngày qua Happy Hour, các bữa ăn dinh dưỡng, chương trình detox đầu tuần, chương trình tư vấn bỏ và giảm hút thuốc lá, chương trình sống xanh, tham gia các hoạt động thể thao, phong trào đầy hứng khởi, tham gia các chuyến đi gắn kết đội ngũ, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nhân viên có cùng sở thích lành mạnh trên toàn Tập đoàn được kết nối qua các nhóm như: Câu lạc bộ trồng cây, xe đạp, chạy bộ, người TH yêu đọc sách, cầu lông…

Định hướng phát triển của tập đoàn TH là kiên định hướng tới chăm lo sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng, trong đó có chính những người lao động của mình, tạo ra một hệ sinh thái trong ngành thực phẩm sạch và hoàn toàn từ thiên nhiên, đồng thời phát triển bền vững với tôn chỉ ‘Hãy trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”.

Môi trường làm việc đa văn hóa, bình đẳng và minh bạch

Tổng số lao động hiện nay trong các Dự án thuộc Tập đoàn TH lên tới hơn 10.000 người. TH đang là nơi làm việc của công dân đến từ 19 quốc gia và nền văn hóa khác nhau, ở mọi độ tuổi lao động.

Từ tháng 1-2018, Tập đoàn TH ban hành chính sách “Cơ hội làm việc bình đẳng”, ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc, không cho phép tình trạng phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng khuyết tật, dân tộc, nguồn gốc, tình trạng hôn nhân, định hướng giới tính và nhận dạng giới tính.

TH tạo ra môi trường làm việc bình đẳng.

Hơn 10 năm qua, nhiều chuyên gia quốc tế vẫn gắn bó với TH true MILK từ những ngày đầu khởi dựng.

Sự minh bạch trong môi trường làm việc ở TH bao gồm việc nhận được phản hồi thường xuyên về hiệu quả công việc. 100% nhân viên được đánh giá thường xuyên hiệu suất công việc và phát triển sự nghiệp. Điều này tạo ra bầu không khí cởi mở, khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn và thăng tiến sự nghiệp.

TH cũng được Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) vinh danh vì nỗ lực thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp năm 2020. Tỷ lệ lãnh đạo nữ ở tập đoàn hiện nay là 30%.

Bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH, chia sẻ: “Cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn TH chúng tôi tin tưởng yếu tố “Trí tuệ Việt”- một trong ba yếu tố góp phần phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ từ tư duy chiến lược của bà Thái Hương, Nhà sáng lập – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, văn hoá TH mang đậm tinh thần phụng sự, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến và sáng tạo. Chúng tôi rất tự hào khi HR Asia Magazine công bố các chỉ số như Chỉ số sẵn sàng làm việc với TH thêm nhiều năm (4,56/5), Sẵn sàng giới thiệu cơ hội làm việc tại TH cho mọi người (4,58/5). Đây thực sự là những liều thuốc tinh thần cho TH vững tin bước tiếp những chặng đường thành công mới”.

Tập đoàn TH đang vận hành nhiều Dự án sản xuất kinh doanh, khởi đầu là Dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao”, sản xuất sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK. Sau sữa tươi sạch, TH đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe như nước tinh khiết TH true WATER; sữa hạt cao cấp TH true NUT; nước gạo rang TH true RICE, nước trái cây TH true JUICE và mới đây nhất là dòng sản phẩm trà uống liền tự nhiên TH true TEA... Tất cả các sản phẩm của TH đều có quy trình, công nghệ sản xuất hàng đầu thế giới, mang các giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Những sản phẩm của TH được người tiêu dùng yêu thích vì có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe. Cán bộ nhân viên của TH luôn tự hào về những sản phẩm của công ty - nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021.

An Nhiên