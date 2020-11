Mua sắm online Black Friday 2020: Săn hàng sale off ở đâu?

Năm nào, Black Friday cũng là ngày tất cả các mặt hàng đều giảm giá cực rẻ. Black Friday 2020 này, nhiều doanh nghiệp cũng như trang mua sắm toàn cầu đã "tung" ra nhiều chính sách giảm giá cực mạnh để kích cầu mua sắm cuối năm.

Dưới đây là những gợi ý về những địa chỉ bán hàng uy tín để mua được hàng giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng như Amazon, Walmart, eBay, Target, Alibaba....

Amazon

Amazon.com là trang web thương mại điện tử có nguồn gốc tại Mỹ. Hiện nay Amazon đã trở thành website thương mại điện tử hàng đầu thế giới với hàng hóa và ngành hàng cực kì đa dạng: từ sách báo, đồ điện tử, tới mỹ phẩm hay máy móc chuyên dụng.

Vào dịp Black Friday, năm nào Amazon cũng có chương trình khuyến mãi, giảm giá cực lớn với nhiều sản phẩm số, công nghệ… Đặc biệt là các sản phẩm Amazon Devices gồm Kindle, Echo, Fire, Fire TV… thường được giảm giá sốc đến 50%.

Lazada

Vào dịp Black Friday, Lazada cũng có chương trình khuyến mãi hấp dẫn diễn ra trong 4 ngày từ 26-29/11/2020. Có rất nhiều mặt hàng giảm giá tha hồ để các bạn lựa chọn, giảm đến 70% cực hấp dẫn.

Walmart là trang thương mại điện tử, đối thủ chính của Amazon về mảng bán hàng online tại Mỹ và Canada. Thị trường của Walmart chủ yếu tập trung ở Bắc Mỹ và với hơn 200 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Taobao

Taobao là website thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba với hoạt động chính là chợ online kết nối người bán và người mua bằng việc cung cấp các gian hàng điện tử miễn phí. Hiện nay Taobao đã chiếm lĩnh hơn 80% thị phần thương mại điện tử tại Trung Quốc, với hàng triệu mẫu mã sản phẩm khác nhau cùng ngành hàng đa dạng.

EBay có nguồn gốc tại Mỹ và từng là một thế lực hàng đầu trên thế giới về thương mại điện tử trước khi Amazon phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Target

Chuỗi bán lẻ Target là một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn nhất ở nước Mỹ. Tính đến tháng 3/2019, Target đang sở hữu hơn 1,800 cửa hàng ở khắp nước Mỹ.

Flipkart

Flipkart là sàn thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ, có khởi đầu cũng tương tự như Amazon là chỉ bán sách trên website, sau đó phát triển và bán thêm các mặt hàng hóa như đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, thời trang .v.v. Walmart chính thức mua lại phần lớn cổ phần ở Flipkart vào năm 2018 để dấn chân vào kinh doanh thương mại điện tử ở đất nước có dân số cao nhất thế giới. Hiện nay Flipkart là sàn thương mại điện tử phổ biến nhất tại Ấn Độ và có tốc độ tăng trưởng tốt với lợi nhuận mỗi năm lên tới tỷ USD.

NewEgg

Khởi điểm của NewEgg là một nhà bán lẻ sản phẩm và linh kiện máy vi tính tại Mỹ trên internet, sau đó mở rộng thêm các mặt hàng liên quan về điện tử như máy chơi game, dụng cụ thể thao điện tử, thiết bị y tế sức khỏe .v.v. Hiện nay NewEgg đã chuyển mình thành nhà bán thiết bị điện tử lớn nhất Bắc Mỹ (nước Mỹ và Canada).

Overstock

Overstock là website bán lẻ mặt hàng nội thất, gia dụng, trang trí, thời trang và đồ trang sức nổi tiếng tại Mỹ. Hiện nay sàn thương mại điện tử này vẫn tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tỷ USD mỗi năm.

Best Buy

Best Buy là chuỗi bán lẻ mặt hàng điện tử tiêu dùng có nguồn gốc tại Mỹ, hiện đang hoạt động chủ yếu ở các thị trường như Mỹ, Mexico và Canada. Best Buy là nhà bán lẻ mặt hàng điện tử lớn nhất nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Website của Best Buy có lượng truy cập nhiều thứ 3 thế giới chỉ sau Apple và Samsung (nguồn Similar Web) đối với mặt hàng điện tử. Best Buy luôn có chính sách đảm bảo về giá đối với mặt hàng điện tử và luôn là kênh bán hàng bận rộn nhất vào các mùa lễ và mùa giảm giá.