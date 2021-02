Làng mai nổi tiếng ở miền Trung thu hơn 30 tỷ đồng nhờ bán mai Tết

Chiều 10/2 (ngày 29 tháng Chạp), ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết: Đến thời điểm này, người trồng mai trên địa bàn xã đã thu khoảng 34 tỷ đồng từ bán mai Tết, tập trung chủ yếu tại các thôn Háo Đức, Thanh Liêm, Thuận Thái…

Theo đó, hộ có thu nhập cao nhất từ việc bán mai Tết hiện đã thu từ 200 - 300 triệu đồng, hộ thấp nhất cũng thu được 20 - 30 triệu đồng.

Người trồng mai vàng ở xã Nhơn An tập kết mai dọc QL 1A.

Theo ông Đức, khoảng thời gian từ 15 tháng đến 20 tháng Chạp năm Canh Tý, số lượng thương lái miền Bắc “bỏ cọc” mua mai với người dân trồng mai vàng Nhơn An khá nhiều do dịch Covid-19. Tuy nhiên, từ ngày 21 tháng Chạp đến nay, số lượng người mua mai ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và các thương lái ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận về địa phương mua mai vàng khá nhiều, vì vậy số lượng mai vàng ở địa phương cung ứng đi nơi khác ổn định.

Ngoài ra, một số hộ trồng mai ở xã còn chủ động đem mai ra TP Đà Nẵng, TP Quy Nhơn để bán, do vậy, người trồng mai vàng có thu nhập tương đối ổn định so với mọi năm, dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hiện nay, toàn xã Nhơn An có khoảng 1.000 hộ trồng mai vàng, trong đó có nhiều người trồng mai được công nhận nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh và cấp quốc gia. Hiện thị trường tiêu thụ cây mai bonsai Nhơn An đã mở rộng khắp trong Nam ngoài Bắc.

Được biết nghề trồng mai vất vả quanh năm, đòi hỏi sự tập trung liên tục nếu muốn cây hoa đạt yêu cầu và trổ hoa đúng tết.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2020, cơn bão số 12 gây mưa lớn, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều ruộng trồng mai cảnh ở 2 làng mai Nhơn An và Nhơn Phong (TX An Nhơn) ngập chìm trong nước lũ.

Làng mai An Nhơn ngập chìm trong nước lũ của cơn bão số 12 xảy ra vào năm 2020.

Để "cứu" mai, chủ các ruộng mai vừa huy động người nhà, vừa thuê lao động lội nước chuyển mai lên bờ, để tạm dọc theo tỉnh lộ 631 và các tuyến giao thông nông thôn cao, khó ngập nước.

Làng mai vàng Nhơn An đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể mai vàng Nhơn An vào năm 2013, do Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn An quản lý, đến nay có hơn 120 hộ trồng mai tại địa phương đăng ký sử dụng nhãn hiệu này. Cây mai vàng đã trở thành một loại cây trồng chủ lực có đóng góp lớn cho KT-XH ở xã Nhơn An.

Chiêm ngưỡng những cây mai khủng giá bạc tỷ ở Đà Nẵng Những cây mai có tuổi đời 100 năm, giá tiền tỷ được vận chuyển từ Gia Lai về Đà Nẵng để bán, cho thuê, phục vụ khách chơi Tết.

Theo Báo Bình định