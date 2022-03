Người Hà Nội đóng cửa hàng khi số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục

Quán Phở Lý Quốc Sư đóng cửa do số lượng F0 trong cộng đồng tăng cao. Hà Nội ghi nhận số lượng F0 cao kỷ lục trong ngày 4/3 vượt 21.000 ca. Ngoài ra, còn rất nhiều người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không khai báo. Cục Thuế Hà Nội cho biết trong 2 tháng đầu năm, có 17.443 doanh nghiệp trên địa bàn chấm dứt kinh doanh, tăng 5.014 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021; có 31.750 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 10.289 doanh nghiệp so với cùng kỳ.