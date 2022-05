MyVIB được vinh danh là ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

Tạp chí The Asset vừa vinh danh MyVIB là ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Digital Awards 2022.

Đây là lần thứ năm ứng dụng của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) nhận giải thưởng từ The Asset và là năm thứ 8 liên tiếp ứng dụng này được các hãng truyền thông quốc tế lớn như The Banker, The Asset, Global Finance Review vinh danh bằng các giải thưởng uy tín.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Phạm Thu Hà – Giám đốc Trung tâm chiến lược Ngân hàng số VIB cho biết: “Năm 2021 là một năm khó khăn và thách thức với các mô hình kinh doanh truyền thống dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn đó cũng là phép thử về hiệu quả của các mô hình Ngân hàng số mà các Ngân hàng đã triển khai trong những năm qua. Tại VIB, với sự đầu tư nghiêm túc và có trọng tâm vào Ngân hàng số trong suốt hành trình 5 năm Chuyển đổi, năm 2021, ứng dụng Ngân hàng số MyVIB đã thể hiện được thế mạnh của mình và đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu xu thế công nghệ của VIB bằng các giải thưởng uy tín từ hai tổ chức quốc tế hàng đầu là The Banker và The Asset”.

Tăng trưởng vượt bậc về số lượng người dùng và giao dịch

Năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về người dùng và giao dịch qua ứng dụng MyVIB. Số lượng khách hàng đăng ký mới trên MyVIB tăng 60% so với năm 2020. Tổng số lượng khách hàng thường xuyên sử dụng và tổng số lượng giao dịch lần lượt tăng 60% và 177% so với năm trước. Số lượng tài khoản Digi mở hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng tăng 206% và tổng số dư cuối kỳ của tài khoản CASA tăng hơn 1.000% so với năm 2020.

Thông qua website VIB, số lượng thẻ tín dụng mở mới tăng 5.000% và số lượng thẻ thanh toán toàn cầu iCard mở mới cũng tăng 126% so với năm 2020. Tiền gửi trực tuyến tăng 55% với số dư cuối kỳ tăng 43% so với năm 2020. Số lượng hợp đồng bảo hiểm VIB Care phát hành trực tuyến tăng hơn 200% so với năm 2020.

Tiên phong ứng dụng công nghệ mới và xây dựng chuỗi giá trị trên MyVIB

Với chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trọng tâm trong quá trình số hóa và chuyển đổi số, VIB đã tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ mới và xây dựng các chuỗi giá trị nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn về phương thức tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch làm ảnh hưởng và gián đoạn các tiếp xúc xã hội, VIB đã phát triển nhiều tính năng mới giúp người dùng MyVIB có thêm phương thức giao dịch an toàn, với tốc độ nhanh hơn, thuận tiện hơn, vượt qua những trở ngại về không gian và thời gian.

VIB là ngân hàng đầu tiên cung cấp bảo hiểm sức khỏe hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng di động MyVIB. Khách hàng chỉ cần chọn gói bảo hiểm đã được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi cho gia đình và bản thân, thực hiện thanh toán, hợp đồng bảo hiểm sẽ được phát hành và có hiệu lực ngay lập tức. Với giải pháp định danh điện tử (e-KYC) ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện, VIB là ngân hàng tiên phong cung cấp bộ ba giải pháp thanh toán toàn diện cho khách hàng gồm: tài khoản Digi, thẻ thanh toán toàn cầu iCard và ứng dụng MyVIB chỉ sau vài phút định danh trực tuyến. Toàn bộ quy trình này đều được thực hiện online, khách hàng không cần đến quầy giao dịch, không tiếp xúc giao dịch viên và không nộp hồ sơ giấy.

Trước đó, VIB cũng là ngân hàng tiên phong áp dụng thành công AI và Big Data, cùng các công nghệ hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng, xác lập kỷ lục mới trên thị trường về thời gian xử lý và phê duyệt cho tới khi dùng thẻ trên phiên bản thẻ điện tử: chỉ 15-30 phút, bằng 1/500 thời gian trung bình trên thị trường. Công nghệ Smart Card với bộ 3 giải pháp thẻ điện tử (Virtual card), thanh toán không tiếp xúc (Contactless), mã PIN điện tử (Green PIN) cũng được áp dụng giúp khách hàng không cần giao nhận thẻ vật lý, nhận PIN in trên giấy mà hoàn toàn có thể kích hoạt, sử dụng và quản lý thẻ ngay trên MyVIB.

Với việc xác định ngân hàng số, tự động hóa là trọng tâm phát triển trong trung và dài hạn, trong năm 2022 và các năm tiếp theo, VIB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống công nghệ nền tảng, đưa các sản phẩm số của ngân hàng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng cho các nhu cầu tài chính. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ tiếp tục chuyển dịch và áp dụng sâu rộng các công nghệ Tự động hóa (Automation), Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine learning), Dữ liệu lớn (Big data), Điện toán đám mây (Cloud) nhằm nắm bắt và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, đẩy mạnh tốc độ phát triển sản phẩm và cung cấp trải nghiệm dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn cho khách hàng. Ứng dụng Ngân hàng số MyVIB và hệ sinh thái công nghệ số của MyVIB tiếp tục là ưu tiên đầu tư và phát triển của VIB trong những năm tiếp theo.

Theo nhận định của The Asset, trong tương lai, các tổ chức tài chính có khả năng giành được nhiều thị phần và mức độ nhận biết hơn trong thời kỳ hậu covid là những tổ chức có thể chứng minh sự nhất quán về chất lượng dịch vụ của họ đối với người dùng cuối. Có thể nói, số hóa không phải là đích đến mà là hành trình liên tục của các tổ chức phấn đấu vì hiệu quả hoạt động và dịch vụ xuất sắc.

Thông tin về giải thưởng The Asset Triple A Digital Awards 2022

https://www.theasset.com/awards/theassetdigital-projects-award-22

https://digital.mag.theasset.com/view/441494738/

Phạm Trang