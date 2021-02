Khách rầm rập hủy tour Tết

Mặc dù đã lên kế hoạch đi du lịch dịp Tết Nguyên đán nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều gia đình đã quyết định hủy kế hoạch du lịch dịp Tết để ở nhà đón năm mới cho an toàn

Có kế hoạch đưa vợ con đi Tây Nguyên chơi dịp Tết Nguyên đán này thay vì về quê ăn Tết như mọi năm, anh Nguyễn Văn Tuấn ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã đặt vé máy bay cho cả gia đình cách đây hơn 1 tháng.

Theo kế hoạch, cả nhà sẽ bay vào sáng 30 Tết và chiều mùng 4 Tết sẽ về Hà Nội, mùng 5 nghỉ ngơi để mùng 6 đi làm trở lại.

Thế nhưng, đến thời điểm này vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại dịp Tết. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, anh Tuấn đã quyết định hủy chuyến du lịch này.

“Khi tôi quyết định tổ chức chuyến đi chơi vào dịp Tết này, cả vợ con tôi rất hào hứng. Nhưng bây giờ, tình hình dịch bệnh không biết đâu mà lường nên tôi đã quyết định gác lại hết. Chi phí mua vé máy bay đã mất hơn 5 triệu đồng, giờ muốn chuyển ngày bay khác tôi cũng lại mất thêm phí. Dù có hơi buồn thật nhưng an toàn cho cả nhà là trên hết nên vợ chồng tôi quyết định hủy tour du lịch dịp Tết, rời lịch sang dịp khác để ở nhà đón năm mới”, anh Tuấn chia sẻ.

Tương tự, vợ chồng chị Thu Hà ở Cầu Giấy (Hà Nội) cũng có kế hoạch đi du xuân dịp Tết tại Phú Quốc. Từ vé máy bay đến khách sạn cũng đã được chị mua và đặt hết trước cả tháng. Theo lịch thì cả nhà chị sẽ bay vào chiều 29 Tết.

Mặc dù Phú Quốc đến thời điểm này chưa có dịch, nhưng lo xa, chị vẫn quyết định hoãn chuyến du xuân cận kề này.

“Tôi thấy đợt dịch này căng thẳng hơn trước vì virus biến chủng, tốc độ lây lan nhanh. Du lịch thì có thể chờ, không đi dịp này sẽ đi dịp khác. Còn nếu đi rồi nhỡ chẳng may gặp dịch bệnh thì mình không biết phải làm sao. Tiếc thì tiếc thật, nhưng tôi chọn tuân thủ quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tốt nhất là ở nhà đón Tết cho an yên”, chị Hà nói.

Không riêng gì gia đình anh Tuấn và chị Hà mà rất nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch dịp Tết Tân Sửu đều hủy chuyến vì lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chia sẻ với PV Infonet về tình hình du lịch Tết Tân Sửu 2021, bà Vũ Giang Biên – Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch Thiên đường Á Châu (Pattours) cho biết, lượng khách đăng ký các tour du lịch Tết rất đông nhưng hiện đã có đến 80% lượng khách hủy tour.

“Các tour đi Đông Bắc, Tây Bắc hầu như khách đều hủy hết; khách miền Nam, Đà Nẵng đi tour ra Bắc cũng đã hủy hết sạch”, bà Biên chia sẻ.

Khách hủy bao gồm cả đoàn đi tập thể và các gia đình đi du lịch riêng dịp tết.

Chị Biên cho biết, do làm việc với nhiều đối tác lâu năm nên đa phần các đơn vị đều cho dời ngày sử dụng dịch vụ vì thế Công ty cũng đều áp dụng chuyển ngày cho khách đã đăng ký tour có thể lựa chọn bất cứ thời điểm nào trong năm 2021.

“Chỉ còn các hãng hàng không chưa cho hoàn, hủy miễn phí vé nên Công ty vẫn đang chờ xem họ quyết định như thế nào. Nếu vài ngày tới, dịch bệnh được kiểm soát thì các tour đường bộ vẫn có thể khởi hành”, chị Biên cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Công Hoan - Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours: Với các tour ghép khách lẻ, Công ty đã dừng tổ chức vì khách ở các nơi khác nhau sẽ khó kiểm soát được, hiện chỉ còn chủ yếu nhóm khách gia đình đi nghỉ dưỡng ở khu Đông Bắc và Tây Bắc.

“Nhóm khách gia đình đi nghỉ dưỡng mặc dù chưa hủy nhưng họ cũng hỏi thông tin điểm đến đó có bị cách ly hay không, có bị hạn chế di chuyển hay không... Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tình hình cho khách, trong trường hợp rơi vào tình trạng hạn chế thì sẽ dừng”, ông Hoan thông tin.

Cũng theo ông Hoan, từ ngày 27/1 đã không có thêm khách đăng ký mới. Công ty cũng sẽ theo dõi tình hình, có những tour khởi hành vào mùng 2 Tết, nếu thời gian đó khách ở khu vực hạn chế đi lại thì sẽ phải hủy tour hoặc có những quy định khác từ cơ quan nhà nước về hạn chế đi lại thì sẽ trao đổi với khách để hoãn lại.

“Đợt dịch này tôi thấy cả khách hàng và công ty đều bình tĩnh để cùng xử lý vấn đề, hai bên sẽ hoãn thời điểm đi lại, có dịch vụ sẽ hoãn đến sau khi hết dịch, một số dịch vụ sẽ hoãn đến 31/3 hoặc 30/5. Hoặc có thể đổi khu vực du lịch, nghỉ dưỡng cho khách. Đến thời điểm này, chưa thống kê cụ thể nhưng tại công ty chúng tôi vẫn có khoảng 70% số khách duy trì tour nghỉ dưỡng”, ông Hoan cho biết thêm.

