Giá xăng thế giới giảm, xăng trong nước vẫn giữ nguyên

Theo chu kỳ tính giá 15 ngày, Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa có thông báo về kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/7.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định giữ nguyên giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Xăng giữ nguyên giá sau 4 lần tăng liên tiếp

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 vẫn ở mức 14.258 đồng/lít; Xăng RON95 là 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 12.114 đồng/lít; Dầu hỏa 10.038 đồng/lít; Dầu mazut 10.903 đồng/kg.

Liên Bộ thực hiện trích lập quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 50 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (bằng kỳ trước).

Để hạn chế mức tăng giá, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tăng mức chi quỹ BOG. Cụ thể, chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 961 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 526 đồng/lít, dầu diesel ở mức 167 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 254 đồng/kg (kỳ trước không chi).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/7/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 46,679 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7/7 cho thấy, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 là 43,46 USD/thùng, còn xăng RON95 là 45,74 USD/thùng.

Trong khi 15 ngày trước, bình quân xăng RON92 là 44,397 USD/thùng, xăng RON95 là 46,840 USD/thùng. Như vậy, giá xăng ở chu kỳ này đã giảm khoảng 1-2% so với chu kỳ trước. Còn giá dầu lại có xu hướng tăng.

Diệu Thuỳ