Giá lợn khó giảm mạnh

Giá lợn đã giảm nhưng khó giảm sâu

Từ ngày 12/6, Việt Nam chính thức nhập khẩu heo sống từ Thái Lan vào để nuôi, giết mổ làm thực. Thông tin này giúp giá lợn hơi trong nước giảm nhiệt. Hơn nữa người chăn nuôi trong nước cũng lo ngại lợn hơi nhập về Việt Nam sẽ khiến giá lợn sụt giảm nên rục rịch bán tháo để tránh rủi ro.

Tại Bắc Giang, từ ngày 12/6 đến nay giá lợn hơi liên tục giảm. Theo đó, vào đầu tháng 6, giá lợn hơi đang ở mức 96.000 đồng/kg thì hiện giá đã giảm xuống còn 86-87.000 đồng/kg. Và đến ngày hôm qua (15/6), giá lợn cỏ giảm còn 82.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trong mấy tháng gần đây.

Theo khảo sát của PV trong ngày 15/6, giá lợn hơi đã đồng loạt giảm. Tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với mấy ngày trước. Giá lợn hơi ở các tỉnh như: Ninh Bình 91.000 đồng/kg; Yên Bái 89.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình… dao động từ 90.000 - 92.000 đồng/kg; Phú Thọ có giá thấp nhất là 88.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá lợn hơi cũng giảm nhẹ: Giá lợn hơi ở Thanh Hóa, Bình Thuận, Khánh Hòa giảm xuống còn 90.000 đồng/kg; Nghệ An xuống còn 89.000 đồng/kg; Giá lợn hơi ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dao động từ 84-90.000 đồng/kg,

Ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng giá lợn hơi hiện cũng giảm xuống còn 84.000 - 89.000 đồng/kg.

Còn giá lợn hơi ở các tỉnh miền Nam như TP.HCM, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vũng Tàu, Vĩnh Long dao động từ 86-88.000 đồng/kg; Các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu giá lợn hơi có cao hơn, dao động từ 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, giá thịt lợn hơi giảm từng ngày do nguồn lợn sống nhập nguyên con từ Thái Lan về các chợ đầu mối khá dồi dào và giá thấp hơn so với trong nước. Tính đến nay các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu khoảng 1 triệu con lợn sống, việc này góp phần tăng nguồn cung thịt lợn cho thị trường trong thời gian tới.

Giá lợn hơi khó giảm sâu?

Mặc dù giá lợn hơi trong những ngày gần đây có xu hướng giảm, nhưng giá không giảm nhiều, chỉ nhúc nhích từ 1.000-3.000 đồng/kg, chỉ riêng các tỉnh miền Bắc, giá lợn có nơi giảm được 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhìn chung, giá lợn hơi hiện vẫn đứng ở mức cao, nơi thấp nhất là 84.000 đồng/kg, có nơi giá lợn hơi vẫn trên 90.000 đồng/kg.

Nhiều người kỳ vọng, ngay khi lợn sống từ Thái Lan được nhập khẩu về thì giá lợn hơi trong nước sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, giá lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan về rơi vào khoảng 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, lợn sống khi về đến Việt Nam phải qua nhiều công đoạn. Riêng khâu vận chuyển phải qua ít nhất hai cửa khẩu của Lào, Campuchia. Và theo ước tính của các nhà nhập khẩu thì, sau khi cộng thêm các chi phí vận chuyển, chi phí kiểm dịch thú y, cách ly… lợn sống nhập khẩu về sẽ phải bán ở mức khoảng 85.000 đồng/kg thì nhà nhập khẩu mới có lãi được. Vì thế, có khả năng giá lợn hơi trong nước khó giảm sâu được.

Nguồn cung lợn trên toàn cầu hiện đều thiếu, vì vậy ông Nguyễn Tất Thắng – Tổng thư kí Hiệp hội Chăn nuôi, cho rằng giá lợn hơi không thể giảm quá sâu xuống 70.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá lợn không thể giảm sâu là bởi thông tin từ Bộ NN&PTNT, lượng thịt heo trên thế giới cũng không dồi dào do ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi dẫn đến việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lí gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả heo châu Phi nên cần rất nhiều thịt heo; giá thịt heo ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua thịt heo nhập khẩu với giá cao hơn (20 - 30%) so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn.

Hải Yến