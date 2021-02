Lợi nhuận hàng không có trông chờ được ở vắc xin Covid-19?

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, tổng số chuyến bay do 3 hãng hàng không trong nước khai thác giảm 33,7% so với cùng kỳ trong năm 2020.

Chưa Tết năm nào, sân bay Nội Bài lại trong tình cảnh vắng lặng như Tết Nguyên đán 2021 này.

Bamboo Airways là hãng hàng không duy nhất có tốc độ tăng trưởng chuyến bay dương, tăng 40,8% so với cùng kỳ, chủ yếu là do hãng hàng không này gia nhập thị trường vào tháng 1/2019 và dần dần nâng công suất cho đến tháng 12/2019. Tuy nhiên, các chuyến bay của Bamboo đã giảm 5,5% so với cùng kỳ trong tháng 12/2020.

Năm 2020, Bamboo tăng thị phần lên 13% (từ 5,9% trong năm 2019) bằng cách tăng nhanh đội bay thông qua hình thức thuê ướt tàu bay vào cuối năm 2019.

Tổng quy mô đội bay của các hãng hàng không nội địa giảm nhẹ trong năm 2020 do tình trạng dư cung và nhu cầu thấp trong thị trường nội địa. Trong năm, Vietnam Airlines đã giảm 5 chiếc trong đội tàu bay, xuống còn 95 chiếc, trong khi VietJet Air chỉ tăng một chiếc trong đội tàu bay lên 72 chiếc.

Kết thúc năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ hợp nhất 14 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, VietJet Air cũng ghi nhận khoản lỗ lũy kế của công ty mẹ là 2,3 nghìn tỷ đồng và lỗ hợp nhất 924 tỷ đồng.

Để giảm thiểu thiệt hại, tất cả các hãng hàng không đều gia tăng các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm chi phí nhân viên, chi phí quảng cáo,...

Biến thể của chủng Covid-19 cùng với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh khiến triển vọng về ngành hàng không trên thế giới ảm đạm. Do đó, triển vọng của ngành hàng không chỉ có thể được cải thiện khi dịch được dập tắt hoặc vắc xin phòng chống Covid-19 được sử dụng trên quy mô lớn toàn cầu và phát huy tác dụng. Điều này có thể chỉ xảy ra từ nửa cuối năm 2021.

Thị trường hàng không nội địa nhiều khả năng sẽ vẫn là thị trường trọng tâm của các hãng hàng không trong năm 2021, do các chuyến bay thương mại quốc tế có thể được hoạt động từ nửa cuối năm 2021 theo kịch bản khả quan nhất.

Theo phân tích của SSI Research, trong năm 2021, lợi nhuận có khả năng phục hồi, nhưng có thể ở mức âm đối với tất cả các hãng hàng không vì các yếu tố tải và sản lượng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong năm 2021.

SSI Research ước tính, ngành này sẽ ghi nhận mức lỗ bằng khoảng một nửa của năm 2020 tại công ty mẹ và sản lượng hành khách trong nước phục hồi lên mức tương đương năm 2019 (75 triệu hành khách). Lượng hành khách quốc tế dự kiến sẽ ở mức thấp 12 triệu khách (đạt khoảng 34% mức trước Covid-19).

Bên cạnh đó, cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt khi Viettravel Airlines sẽ gia nhập thị trường trong năm 2021. Ngoài ra, việc thiếu các chuyến bay quốc tế sẽ buộc các hãng hàng không phải sử dụng tất cả các máy bay phục vụ trong thị trường nội địa, khiến giá vé giảm. Vì vậy, bất kỳ đợt tăng giá dầu nào trong năm 2021 cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hãng hàng không.

Hiền Anh