Vụ tiền điện tăng vọt bất thường: Điện lực trả lại tiền cho khách, kỷ luật loạt cán bộ

Tháng 8/2020, thấy tiền điện của gia đình tăng lên tận 3.083.046 đồng, gấp 4 lần bình thường, bà Nguyễn Thị Minh, (55 tuổi, trú tại khối 2, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã phản ánh đến Điện lực Cửa Lò nhưng không được giải quyết nên viết đơn gửi Điện lực Nghệ An.

Thông qua báo cáo của Điện lực Cửa Lò, Công ty Điện lực Nghệ An đã có văn bản phản hồi về vụ việc. Theo đó, tiền điện của hộ bà Minh tăng vọt gấp 4 lần bình thường là do việc đọc và nhập sai chỉ số công tơ tháng 7, dẫn đến việc tiền điện tăng cao vào tháng 8.

Cũng theo Công ty Điện lực Nghệ An, dựa trên thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình là không thay đổi nhiều. Hai bên đã đi đến thỏa thuận thống nhất tiền điện tháng 7 là 1.568.596 đồng, tiền điện tháng 8 là 1.795.166 đồng. Tổng cộng 2 tháng là 3.363.762 đồng, thoái hoàn cho bà Minh hơn 83 nghìn đồng.

Như vậy theo cách giải quyết trên thì gia đình bà Minh vẫn phải nộp tiền điện tháng 7 và tháng 8 tổng cộng là 3.363.762 đồng?!

Tuy nhiên trên thực tế, Chi nhánh Điện lực Cửa Lò đã thỏa thuận và trả lại cho gia đình bà Minh 1,8 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Huy Nam Phong, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế (Công ty Điện Lực Nghệ An) cho biết: “Trong quá trình đọc công tơ, do con số rất nhỏ, mắt thường khó quan sát, dễ nhầm lẫn giữa số 7 và 1, số 8 và 3, số 5 và 8, dẫn đến anh em công nhân có thể ghi nhầm, hoàn toàn không cố ý”.

“Đối với sản lượng điện của bà Minh, chúng tôi thừa nhận do anh em ghi sai chỉ số. Sau đó, Điện lực Cửa Lò lại tiếp tục sai khi khách hàng phản ánh nhưng không biết lắng nghe, để sự việc kéo dài. Chúng tôi đã tiến hành kỷ luật những người liên quan”, ông Phong nói thêm.

Cũng theo ông Phong, không có chuyện lấy 1,8 triệu đồng của nhà nước trả lại cho bà Minh. Qua tìm hiểu thì công nhân khai rằng, do sợ sự việc kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của công ty cũng như cá nhân bị kỷ luật nên đã lấy tiền túi cá nhân để trả lại.

Nói về việc công nhân Điện lực Cửa Lò bỏ tiền túi để chi trả cho khách hàng sau sự cố tiền điện tăng cao bất thường có đúng với quy định hay không, ông Phong cho biết: “Quy định là không được dùng tiền nhà nước để chi trả những vấn đề đó. Công ty không chỉ đạo, nguyên tắc tài chính cũng không cho phép. Còn việc quan hệ cá nhân với nhau, chúng tôi không có pháp lý nào để ngăn cản và không thể cấm đoán họ được.

Động cơ tư túi là không có, đó cũng không phải là tiền nhà nước. Việc cá nhân bỏ tiền túi để giải quyết chúng tôi không quan tâm. Điện lực Cửa Lò cũng không báo cáo về việc này”.

Ông Phong nhấn mạnh: “Trước đó tôi đã cảnh báo, việc đó là sai hoàn toàn, không phải là việc tốt, vừa mất tiền lại vừa bị kỷ luật. Tuy nhiên, do áp lực, họ sợ bị kỷ luật nên đã thỏa thuận với khách hàng. Sau này chúng tôi mới biết chứ khi ra văn bản trả lời thì chưa có chuyện đó”.

Theo Quyết định số 5457/QĐ-PCNA ngày 19/11/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã tiến hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Hồ Viết Sơn, Giám đốc Điện lực Cửa Lò; ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc; ông Phan Huy Bình, Trưởng phòng kinh doanh; ông Trần Trung Thành, Đội phó đội hạ thế số 1, người ghi chỉ số công tơ; bà Nguyễn Thị Hoài, công nhân, người ghi chỉ số công tơ.

Trước đó, liên quan đến báo cáo về việc trả cho bà Minh 1,8 triệu đồng, ông Hồ Viết Sơn, Giám đốc Điện lực Cửa Lò cho biết: “Đã báo cáo tất cả mọi việc với Công ty rồi”.

Trần Hoàn

