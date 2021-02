Chuyện người trồng mai Tết doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, chỉ bán 1 cây đủ tiền xây biệt thự

Nghề trồng mai lắm công phu

Chia sẻ với PV Infonet, anh Nhân cho biết, xuất phát từ việc đi buôn bán ở Sài Gòn và thấy cây mai rất hay nhưng khi đó chưa thấy ai đưa ra Bắc nên anh đã nảy sinh ý tưởng thử mang mai ra Bắc bán dịp Tết.

Sau khi bán mai ở miền Bắc được 2 năm, thấy thị trường khá ổn, năm 2009, anh Nhân bắt đầu vào Chợ Lách (Bến Tre) thuê đất trồng mai.

Anh Nhân đang tuốt lá mai để hoa nở đúng dịp Tết.

Anh Nhân cho biết, trồng mai tốn nhiều diện tích, phải gieo từ hạt, sau đó 1 năm mai lớn lên thì tách ra từng cây một rồi cắt ghép và nuôi tiếp. Theo đó, ít nhất 3 năm mới có thể đưa cây mai ra thị trường; có những cây 5-6 tuổi, thậm chí có cây phải nuôi 8-9 năm tuổi để có những cây mai cao, tán rộng.

“Trồng hoa mai quan trọng phải quan sát thời tiết để có quyết định lặt lá đúng thời điểm thì hoa mai sẽ nở đẹp dịp Tết. Nếu nhiệt độ ổn định thì phải lặt lá cách Tết từ 15-16 ngày, còn nếu nhiệt độ lạnh hơn thì phải lặt lá cách Tết 17-18 ngày, còn trời nóng thì chỉ lặt lá cách Tết 12-13 ngày. Đối với những cây mai vận chuyển đi bán ở các tỉnh khác nhau thì cũng cần căn nhiệt độ từng nơi để có thời gian lặt lá phù hợp”, anh Nhân chia sẻ.

Theo anh Nhân, tất cả nhà vườn ở Chợ Lách có hàng nghìn hộ trồng mai nhưng không có hộ dân nào trồng giống nhau, từ cách bón thuốc, cách làm cây, uốn tỉa...

Trồng mai nhiều năm mới có kinh nghiệm để thay đổi loại thuốc phù hợp với thời tiết để đưa mai đi từng vùng miền.

“Trên thị trường hoa mai có rất nhiều loại thuốc dành cho cây mai như dưỡng rễ, bung đọt, ôm nụ... để thử nghiệm trên cây mai thì lại do nhà vườn theo dõi cây mai hàng năm để biết loại nào phù hợp với thời tiết nào, đó là kỹ thuật riêng của từng nhà vườn. Có nhà vườn sẽ trồng được những cây mai có bông rất to, nhưng có nhà vườn bông mai rất nhỏ... đó là do cách chăm sóc khác nhau”, anh Nhân phân tích để thấy rằng trồng mai thực sự rất công phu.

Anh chia sẻ thêm, với người trồng mai, việc dự đoán trước được thời tiết 2-3 tháng trước tết để thay đổi kịp thời thuốc, chăm bón sẽ quyết định thành quả.

Đặc biệt, người dân miền Tây luôn sợ ngập mặn, nhất là những người trồng mai. Tại huyện Chợ Lách chỉ có 2 xã trồng mai tốt nhất là xã Vĩnh Thành và xã Hưng Khánh Trung B vì nơi đó có nguồn nước, thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp nhất cho việc trồng mai.

“Nếu ngập mặn là cây cối chết hết. Năm 2020, là năm lịch sử ngập mặn từ đầu năm đến giữa năm ở miền Tây, không có nước ngọt để tưới cây, nhiều loại cây ăn quả bị chết, trong đó cây mai giống cũng bị chết vì không có nước ngọt tưới. Nhiều nhà vườn phải đào ao tích nước, hoặc làm phao tích nước ngọt để dự trù tưới cây trong trường hợp bị ngập mặn”, anh Nhân cho biết thêm.

Ngoài ra, ở Chợ Lách thời tiết nắng quanh năm, cây mai khi có lá hút nước rất nhiều, đặc biệt trồng trên xơ dừa, trên chậu thì ngày nào cũng phải tưới nước một lần, nếu để quá 3 ngày không tưới cây mai sẽ rụng lá và chết, cây mai hư bộ rễ sẽ không phát triển được.

Doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Trồng mai rồi tận tay bán cây mai cho người dân chơi Tết khắp từ Nam ra Bắc đã giúp anh Nhân có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm...

Công phu là vậy, nhưng nghề trồng mai Tết cũng giúp những người như anh Nhân có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Trung bình mỗi năm anh Nhân bán ở cả thị trường miền Nam và miền Bắc khoảng 20.000-25.000 cây.

Riêng với năm nay, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh Nhân cho biết, việc tiêu thụ mai cũng bị ảnh hưởng nhưng chỉ tiêu thụ chậm hơn chứ vẫn bán được. Anh Nhân chuyển ra thị trường miền Bắc với số lượng 12.000-13.000 cây mai bán buôn và đến 26 Tết đã bán hết. Còn khoảng 1.000-2.000 cây mai được bán lẻ ở các chợ hoa Tết tại Hà Nội.

Mức giá các loại mai được anh Nhân bán buôn dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây. Còn bán lẻ từ giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng/cây; với những cây đắt tiền hơn khách đặt trước nhà vườn mới chuyển ra. Với hàng chục nghìn cây mai được bán khắp các thị trường Nam, Bắc mỗi năm giúp anh Nhân có doanh thu trung bình 10-13 tỷ đồng.

Cũng theo anh Nhân, vài năm gần đây, cây mai được đưa ra thị trường khắp cả nước bắt đầu có giá trị hơn.

“Nếu những xã ở Vĩnh Thành xưa toàn nhà lá dừa, dựng bằng vách gỗ nghèo nàn thì bây giờ đã xuất hiện những căn nhà tầng, biệt thự... do bán mai. Những nhà trồng ít nhất chỉ vài trăm đến 1.000 cây thì doanh thu 1 năm có thể khoảng 300-500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí có thể lãi được một nửa. Công sức cả một năm của người trồng mai có thể cao hơn lương của người đi làm văn phòng thu nhập 10 triệu đồng/tháng”, anh Nhân nói.

Thậm chí, có những người chỉ bán 1 cây mai cũng xây được cả biệt thự vì có những cây mai có giá trị cả tỷ đồng.

“Họ có thể mua cây mai giá 300-500 triệu đồng và về nuôi thêm 3-5 năm khi bán đi sẽ cất được cả căn nhà. Có những người chỉ ở nhà tranh vách nứa, nhưng vào nhìn vườn mai của họ có thể lên đến vài chục tỷ đồng…”, anh Nhân cho biết thêm.

Minh Thư