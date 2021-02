Chuyên gia: ‘Cam kết mạnh mẽ về an toàn của VinFast đã gây ấn tượng với quốc tế’

'Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn' - giải thưởng được Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á trao cho VinFast là sự ghi nhận của quốc tế với một hãng xe thực sự tôn trọng khách hàng và 'nói được làm được'.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Hùng Anh (trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là chuyên gia người Việt duy nhất trong Hội đồng kỹ thuật ASEAN NCAP. Ông chia sẻ thêm thông tin và nhận định về giải thưởng quốc tế mà VinFast mới nhận được hôm 16/2 vừa qua.

VinFast bước đầu đã tạo dựng được chỗ đứng tại khu vực

- Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2020 vừa vinh danh VinFast với giải thưởng "Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn" (New Manufacturer Safety Commitment). Giải thưởng này có ý nghĩa ra sao, thưa ông?

ASEAN NCAP Grand Prix Awards là sự kiện tổ chức 2 năm một lần để vinh danh những cá nhân, nhà sản xuất đem lại sự an toàn cho người tham gia giao thông. Sự kiện có sự tham gia của tất cả những thương hiệu ô tô lớn đang kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm nhiều hạng mục. Năm nay, điều đặc biệt là cái tên VinFast đã xuất hiện một cách ấn tượng và được ASEAN NCAP công nhận là Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn.

Giải thưởng của VinFast là điều không bất ngờ bởi hãng này ngay từ đầu đã có những cam kết mạnh mẽ về an toàn. Minh chứng là cả 3 mẫu Fadil, LuxA2.0 và Lux SA2.0 đều đạt chứng nhận an toàn từ 4 sao trở lên, cụ thể Fadil đạt 4 sao, LuxA2.0 và Lux SA2.0 đạt 5 sao. Các chuyên gia trong Hội đồng Kỹ thuật của ASEAN NCAP đến từ các nước trong khu vực bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và khâm phục đối với những gì VinFast đã và đang làm được. VinFast thực tế đã chiếm được lòng tin người dùng Việt và với giải thưởng mới đây, rõ ràng ở góc độ những sản phẩm an toàn, hãng xe này đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường khu vực.

- Theo ông, Hội đồng ASEAN NCAP đã nhìn thấy điều gì khác biệt ở VinFast khi thực tế hãng xe Việt chưa có nhiều mẫu xe trên thị trường?

Trước hết, theo tôi, điều quan trọng Hội đồng ASEAN NCAP nhận thấy ở VinFast là một hãng xe mới, nhưng từ những bước đi đầu tiên đã rất quan tâm tới an toàn cho người dùng. Đặc biệt hơn là VinFast không dừng lại ở cam kết bằng lời mà thực sự "nói được làm được" - điều đáng quý mà không phải hãng xe nào cũng thực hiện được. Thực tế, tới hiện tại, không ít mẫu xe đang lưu thông trên đường phố Việt Namvẫn chỉ có chứng nhận an toàn ở mức 1-2 sao.

Ngoài ra, Hội đồng của ASEAN NCAP không chỉ xem xét những mẫu xe đã được xếp hạng an toàn mà còn đánh giá những cam kết tương lai của từng hãng xe dựa vào các kết quả thực tế đã được kiểm định. Với doanh nghiệp tới từ Việt Nam, các mẫu xe tiếp theo của hãng (3 mẫu SUV điện được VinFast công bố hồi tháng 1) đã được cam kết sẽ tiến hành kiểm nghiệm và đạt chứng nhận an toàn ở các mức cao nhất của ASEAN NCAP và các tổ chức đánh giá xe hàng đầu thế giới khác. Với những gì VinFast đã thể hiện, cam kết ấy hoàn toàn có căn cứ và tôi tin rằng Hội đồng ASEAN NCAP thấy rõ điều ấy.

- Không ít giải thưởng có tình trạng doanh nghiệp nào có sức ảnh hưởng lớn tới đơn vị tổ chức sẽ được trao giải. Với ASEAN NCAP, điều ấy liệu ít nhiều có xảy ra không, thưa ông?

Hệ thống đánh giá NCAP nổi tiếng thế giới chính là nhờ uy tín được tạo dựng trên cơ sở hoàn toàn khách quan. Là người đã theo dõi và hiện trực tiếp tham gia hội đồng kỹ thuật của ASEAN NCAP, tôi dám khẳng định, mọi kết quả kiểm nghiệm, đánh giá đều khách quan, công tâm. Hội đồng đánh giá giải thưởng là những chuyên gia của ASEAN NCAP, không có đại diện của các hãng xe tham gia vào quá trình chấm. Hội đồng quyết định trao giải dựa trên những kết quả thực tế từ những tiêu chí kỹ thuật rõ ràng, không thể có chuyện nhập nhằng tại ASEAN NCAP.

"Đầu tư nghiêm túc, chắc chắn sản phẩm sẽ nghiêm túc"

- Theo ông, việc một hãng xe mớinhư VinFast đã đặc biệt chú trọng vào những tính năng trang bị an toàn liệu có làm tăng giá thành sản phẩm và đẩy doanh nghiệp vào cảnh tự làm khó mình trên thị trường không?

Tôi không nghĩ vậy. Cách làm như VinFast thể hiện sự tôn trọng khách hàng và bước đi đường dài của một doanh nghiệp lớn. Một chiếc xe có thể được đánh giá ở nhiều mặt, từ độ bền của động cơ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ ổn định, thiết kế nội ngoại thất đến tính năng giải trí... nhưng dẫu gì, tính mạng người trên xe vẫn cần đặt lên đầu tiên. Các hãng xe không thể vì hạ giá bán, đánh vào tâm lý chuộng giá rẻ của khách hàng mà cắt bớt các tính năng, làm giảm sự an toàn với người dùng. Bởi thế, với tôi, cách làm của VinFast vẫn là một chiến lược đúng đắn, có tâm và có tầm.

- Nhưng, thực tế thì người dùng, đặc biệt là khách hàng Việt chưa quan tâm nhiều tới tính năng an toàn, thưa ông?

Đúng là trong nhiều năm trước đây, người dùng không quan tâm nhiều về tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là ở dòng xe hạng A, với mức giá khoảng 300-400 triệu đồng. Tuy nhiên, cùng với thay đổi và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xu thế của thế giới,nhận thức của người dân về những chiếc xe an toàn đã dần được nâng cao.

Ở góc độ ngược lại, chính các hãng xe như VinFast đã giúp thay đổi quan niệm người dùng. Đơn cử như cách VinFast trang bị hàng loạt tính năng an toàn và tới 6 túi khí cho mẫu xe Fadil hạng A - điều trong nhiều năm các hãng xe không hề quan tâm. Trước đây rất nhiều mẫu xe đô thị hạng A nhập về đã bị cắt bớt các tính năng, thậm chí, có dòng xe còn không hề có hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS - điều rất khó chấp nhận.

- VinFast đang hướng tới những mẫu xe mới với chứng nhận an toàn ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của không chỉ Đông Nam Á mà còn cả châu Âu và Mỹ. Để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe tại sân chơi đẳng cấp cao nhất chắc hẳn sẽ không thể một sớm một chiều?

Mỗi tiêu chuẩn tại từng thị trường sẽ có những điều chỉnh, bổ sung khác nhau nhưng quả thật, khung tiêu chuẩn hiện rất khắt khe, nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Tuy nhiên theo nhận định của tôi, việc đạt những tiêu chuẩn ấy nằm trong tầm tay VinFast. Niềm tin ấy xuất phát từ thực tế, bởi với sự đầu tư nghiêm túc, những con người nghiêm túc, chắc chắn sản phẩm sẽ nghiêm túc.

Giống như cách VinFast gây ấn tượng bằng 3 mẫu xe đầu tiên với chuẩn an toàn cao nhất, việc hoàn thành bài test vào châu Âu và Mỹ tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn. Và, sau đó, chúng ta sẽ được thấy những chiếc xe của người Việt chạy trên đường phố thế giới.

- Xin cảm ơn ông!

Linh Hoàng