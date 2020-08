Lũ muộn, cả Miền Tây ngóng đợi cá linh

Thông lệ hàng năm, mùa này cá linh non xuất hiện nhiều ở các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp và Long An, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa thấy về.

Hiện tại ở các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp chưa xuất hiện cá linh non bán ở chợ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cá linh là loại cá trời ban chỉ xuất hiện một năm có một lần trong những tháng mùa lũ từ cuối tháng 7 đến hết tháng 11. Nhưng hiện nay đã gần hết tháng 8, cá linh non, món ăn đặc sản không xuất hiện bởi lũ chưa về.

Bà Lê Thị Tú, tiểu thương ở chợ Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú – An Giang cho biết: Hai năm trở lại đây không hiểu vì sao lũ về muộn và nhỏ nên các loại cá đồng trở nên khan hiếm. Chứ 3-4 năm về trước vào thời điểm này tại vùng biên giới An Phú nước đã ngập tràn đồng trắng xóa, cá linh non đầu mùa xuất hiện rất nhiều, người dân vùng biên đi đánh bắt mang đến chợ xã cũng vài trăm kg/ngày. Từ đó các tiểu thương mua mang đi tiêu thụ cho các chợ đầu mối lớn ở các tỉnh như Vĩnh Long, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh… với giá dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg. Tuy nhiên tính đến nay lũ đã muộn gần 1,5 tháng so với hàng năm.

Theo một số chủ quán ăn ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), hàng năm vào đầu tháng 8 đã có cá linh non bày bán tại chợ huyện rất nhiều, còn hiện giờ tìm kiếm khắp chợ không có bán. Đa phần ngư dân đánh bắt được các loại cá đồng như: cá rô, cá mè vinh, cá ngát, cá lăng, cá lóc, cá kết, ếch, cua, ốc…là chủ yếu.

Nào giờ dân miền Tây và cả miền Bắc mong đợi mùa lũ về sớm để thưởng thức cá linh non đầu mùa ăn cùng với bông điên điển là món ăn đặc sản mà ai cũng ưa thích. Đây là loại cá thiên nhiên rất ngon và bổ dưỡng.

Theo nongnghiep.vn