Bộ sưu tập tò he giá 3 triệu đồng

""Tình yêu với văn hoá dân gian Việt Nam là lý do mọi người ra mắt bộ sưu tập lần này. Điểm khác biệt giữa tò he so với những sản phẩm thủ công được chế tạo tinh xảo của các nghệ sĩ nước ngoài chính là việc nó có một sự thoải mái, ngô ngê, vui vui, mắt to mắt bé,.. .buồn cười và thân thuộc, nhất là với trẻ nhỏ", CamAnh Ng Illustration chia sẻ.