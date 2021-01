Bamboo Airways tăng cường các biện pháp toàn diện phòng dịch và hỗ trợ hành khách

Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương, Bamboo Airways đã nhanh chóng tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng bay nội địa, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, cán bộ nhân viên và cả cộng đồng.

Đối với lịch khai thác, Bamboo Airways tạm thời điều chỉnh hủy các chuyến bay đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 28/01 – 14/2/2021, tuân thủ quyết định về việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 15 ngày của Bộ Giao thông Vận tải.

Bamboo Airways tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Đối với thủ tục tại sân bay, Bamboo Airways tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra thân nhiệt hành khách, qua đó sàng lọc và có các biện pháp phù hợp với hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C và/hoặc biểu hiện sức khỏe bất thường. Nước rửa tay diệt khuẩn được cung cấp tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách. Hành khách được yêu cầu tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay từ khâu làm thủ tục check-in cho đến khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay. Các hành khách được yêu cầu đảm bảo giãn cách an toàn khi đang làm thủ tục tại sân bay, cũng như trong Phòng chờ Thương Gia (First Lounge by Bamboo Airways).

Đối với nhân viên mặt đất, tổ bay, Bamboo Airways tăng cường trang bị bảo hộ y tế gồm khẩu trang y tế loại 3 lớp dùng 1 lần; găng tay y tế; dung dịch rửa tay khô; bộ đồ bảo hộ y tế toàn thân với các chuyến bay đặc biệt… Phi công và tổ bay di chuyển bằng xe riêng.

Đối với dịch vụ trên không, Hãng tạm dừng phục vụ chăn và suất ăn, chỉ cung cấp đồ uống, nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm chéo thông qua tiếp xúc. Hãng cũng tạm dừng phục vụ khăn lạnh và ấn phẩm trên chuyến bay đối với hạng Thương gia và tại Phòng chờ Thương gia. Toàn bộ tổ bay tuân thủ các quy trình điều chỉnh về cung cấp dịch vụ trên chuyến bay.

Sau chuyến bay, Hãng tăng cường công tác phun khử khuẩn đối với các tàu bay đi và đến Hải Phòng, đảm bảo 100% các tàu bay này được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng tiêu chuẩn trước khi đón khách. Màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay tiếp tục được bảo dưỡng thường xuyên.

Về chính sách chăm sóc khách hàng của các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hành khách được thay đổi miễn phí, không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào); thay đổi miễn phí, phụ thu chênh lệch nếu có trong trường hợp đổi sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu vượt quá 72 giờ; được phép đổi sang chặng tương đương.

Hãng hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí đối với các trường hợp: Chặng bay bị ảnh hưởng và chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ; Chặng liền kề khác mã đặt chỗ khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chuyến bay bị ảnh hưởng;

Ngoài ra, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách ưu tiên sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến để hạn chế tụ tập đông người và tiếp xúc trực tiếp như: Làm thủ tục qua website, ứng dụng di động Bamboo Airways; làm thủ tục tại kiosk check-in ở các Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, tất cả hành khách cần thực hiện khai báo y tế bắt buộc trước khi lên máy bay theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. Chi tiết thủ tục khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động.

Tất cả những biện pháp kể trên được Bamboo Airways triển khai xuyên suốt từ giai đoạn phòng chống dịch lần 1, tiếp tục được tăng cường và thắt chặt ở thời điểm hiện tại, với tiêu chí đặt sự an toàn của hành khách và cộng đồng lên hàng đầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Website: www.bambooairways.com

Facebook: www.fb.com/BambooAirwaysFanpage

Hoặc các phòng vé của Bamboo Airways trên toàn quốc.

Phương Dung