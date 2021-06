Theo đó, trong số những cá nhân có giá trị ròng cực cao của Nga (những người có tài sản ròng vượt quá 30 triệu USD, bao gồm cả bất động sản tại nơi sinh sống), nhu cầu về nhà ở sang trọng ở London vào mùa xuân năm 2021 đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao các triệu phú Nga đổ xô mua nhà ở London? (Ảnh: Globallookpress)

Các nhà phân tích nhận định, nhu cầu bất động sản cao cấp ở Anh đối với giới nhà giàu Nga đang phục hồi nhanh chóng. Thông thường, các triệu phú chọn các căn hộ ở London để cho bản thân hoặc cho con cái. Hầu hết các giao dịch có giá trị vượt quá 2 triệu bảng Anh.

Knight Frank cho rằng thủ đô của Anh vẫn hấp dẫn không chỉ cho cuộc sống mà còn đối với đầu tư. Đồng thời, các nhà phát triển địa phương sẵn sàng cung cấp cho người mua Nga chiết khấu lên đến 15%. Nhìn chung, từ tháng 3 đến tháng 4/2021, bất động sản nhà ở tại Vương quốc Anh đã tăng 2,1%. Các chuyên gia kỳ vọng vào năm 2025, giá nhà ở cao cấp ở nước này sẽ tăng 24%, ở trung tâm London tăng 25%.

Bà Marina Shalaeva, Giám đốc khu vực của Knight Frank lưu ý rằng liên quan đến Brexit, đại dịch và các dịch vụ phải do Brexit gây ra, hoạt động trên thị trường nhà ở đã giảm xuống, nhưng giờ đây những giới siêu giàu lại đang mua bất động sản với sự quan tâm lớn.

Con số kỷ lục đã được ghi nhận vào tháng 3 năm ngoái. Trong năm qua, số lượng giao dịch nhà ở ở Anh đạt mức cao nhất trong một thập kỷ với 1,06 triệu giao dịch trị giá 274,8 tỉ bảng Anh. Số lượng các khoản vay thế chấp được phát hành đã phá kỷ lục lịch sử và đạt 11,8 tỉ bảng Anh. Vào tháng 3, các ngân hàng Anh đã phê duyệt gần 83 nghìn khoản vay nhiều hơn trước đại dịch (73 nghìn khoản vay vào tháng 2/2020).

Đồng thời, theo Knight Frank, sự thiếu hụt nguồn cung bất động sản đang hình thành trên thị trường nhà ở Anh.

“Dữ liệu từ On The Market cho thấy vào tháng 3 năm nay ở Anh và xứ Wales, số lượng nhà có sẵn ít hơn một phần tư so với một năm trước. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở những vùng có nhu cầu cao hơn do các đợt phong tỏa liên tiếp, chẳng hạn như ở phía tây nam nước Anh”, Knight Frank cho biết.

Trước đó, vào mùa xuân năm ngoái, các nhà phân tích báo cáo rằng giới siêu giàu của Nga thích đầu tư vào mua nhà ở Tây Ban Nha, Mỹ, Italy và Anh. Theo dữ liệu tính đến tháng 10/2020, những người mua nhà siêu sang nhiều nhất trong đại dịch ở London là giới siêu giàu Pháp chiếm 11% trong các giao dịch. Tính từ tháng 1 đến tháng 9/2019, các triệu phú đến từ Pháp chỉ chiếm 2% giao dịch. Ngoài ra, vào mùa thu năm ngoái, các nhà phân tích kết luận rằng những người bán nhà ở cao cấp ở thủ đô của Anh gần như ngừng mặc cả trong bối cảnh đại dịch gia tăng.

Thanh Bình (lược dịch)