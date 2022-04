Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ‘nóng’ về Twitter

Doanh nhân người Mỹ Elon Musk mới đây đã bình luận về phản ứng của một số người dùng Twitter khi ông đạt được thỏa thuận về việc mua công ty này, tỷ phú Tesla cho rằng mình chống lại việc kiểm duyệt vượt quá giới hạn do luật định.

“Phản ứng dữ dội từ những người sợ tự do ngôn luận đã tự nói lên điều đó”, ông Musk viết trên Twitter khi bình luận các báo cáo về việc người dùng rời mạng xã hội này.

“Tự do ngôn luận, ý tôi là những gì phù hợp với pháp luật. Tôi chống lại việc kiểm duyệt, điều này vượt xa luật pháp. Nếu người dân thậm chí có ít quyền tự do ngôn luận hơn, họ sẽ yêu cầu chính quyền thông qua luật thích hợp”, vị tỷ phú Tesla cho biết.

Trước đó, hôm 25/4, Twitter công bố thỏa thuận bán cho tỷ phú Elon Musk với giá 44 tỉ USD, chỉ 3 tuần sau khi tỷ phú giàu nhất thế giới công khai việc mua hơn 9% cổ phần của mạng xã hội này.

Tỷ phú Elon Musk vừa mua lại thành công Twitter với giá đề nghị trước đó là 44 tỉ USD. (Ảnh: AP)

Được biết, vị tỷ phú giàu nhất thế giới dường như có ý định duy trì Twitter như một phương tiện để bản thân và những người có tầm ảnh hưởng thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Ông Musk từng cho rằng, Twitter chưa thể hiện được tiềm năng tự do ngôn luận. Giống như các nền tảng mạng xã hội khác, Twitter đang cố gắng ngăn chặn các nội dung tiêu cực, bao gồm bạo lực, lời nói thù hận hoặc thông tin sai lệch độc hại. Do đó, nhiều người nổi tiếng cảm thấy quyền tự do ngôn luận của họ chưa được tôn trọng.

Tỷ phú Musk hiện có hơn 83 triệu người theo dõi trên Twitter và bắt đầu tích lũy cổ phần của công ty từ đầu năm nay. Ông Musk tuyên bố ý định mua công ty truyền thông xã hội này vào ngày 14/4 vừa qua và muốn chuyển sang chế độ riêng tư.

Twitter cho biết hội đồng quản trị đang tiếp tục tiến hành một cuộc xem xét cẩn thận, toàn diện và có cân nhắc để xác định hướng hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và tất cả các cổ đông Twitter.

Kể từ khi ông Musk công khai lời đề nghị thâu tóm vào ngày 14/4, cổ phiếu Twitter đã tăng 6,7%. Dẫu vậy, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn 10% so với giá mua mà CEO Tesla đề xuất.

Trong một thông báo, Chủ tịch Ban điều hành độc lập của Twitter Bret Taylor khẳng định: “Ban điều hành Twitter đã tiến hành một quy trình chu đáo và toàn diện để đánh giá đề xuất của tỷ phú Elon Musk với sự tập trung có chủ ý vào giá trị, sự chắc chắn và tài chính. Giao dịch được đề xuất sẽ cung cấp phí bảo hiểm tiền mặt đáng kể và chúng tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất cho các cổ đông của Twitter”.

Thanh Bình (lược dịch)

Nhà Trắng lo ngại ông Trump trở lại Twitter CNBC dẫn các nguồn tin cho hay, các thành viên trong chính quyền ông Biden bày tỏ lo ngại rằng việc doanh nhân Mỹ Elon Musk mua Twitter sẽ kéo theo sự trở lại của cựu Tổng thống Trump với mạng xã hội này.