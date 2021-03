Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự

Chi tiêu quốc phòng năm 2021 của Trung Quốc sẽ tăng 6,8% so với năm 2020. Mức tăng cho ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay được đánh giá là tăng nhẹ so với năm 2020, do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang phải chịu tác động từ đại dịch Covid-19.

Quân đội Trung Quốc diễn tập. (Ảnh: Chinamil).

Theo Reuters, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cam kết tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này thông qua chương trình phát triển một loạt vũ khí từ chiến đấu cơ tàng hình cho tới tàu sân bay, trong bối cảnh Bắc Kinh nhận định sẽ phải tiếp tục đối phó với nhiều mối đe dọa an ninh.

Trong tuyên bố hôm 5/3, con số chi tiêu quốc phòng năm 2021 được Trung Quốc thông báo là 1,35 ngìn tỉ nhân dân tệ (208,47 tỉ USD).

Vào năm 2020, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ tăng 6,6%, mức tăng thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp mức tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc chỉ ở 1 con số.

“Chúng ta sẽ tăng cường huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội, đưa ra mọi kế hoạch đối phó trước các mối đe dọa an ninh ở mọi khu vực và cho mọi tình huống, cũng như tăng cường năng lực chiến lược của quân đội để bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của quốc gia”, ông Lý nói.

“Chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện năng lực khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng, cũng như đẩy mạnh hệ thống di động quốc phòng”, ông Lý nhấn mạnh nhưng không nói rõ chi tiết.

Trong khi đó, ông Lý cũng đặt ra mức tăng trưởng kinh tế là hơn 6% cho năm nay. Trước đó, các nhà phân tích dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2021 có thể là hơn 8%. Trong năm ngoái, Trung Quốc cũng hạ mức tăng trưởng kinh tế, sau khi dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới kinh tế quốc gia.

Ông Yang Yujun, cựu quan chức Trung Quốc đang làm việc tại Đại học Truyền thông Trung Quốc nhận định, “Trung Quốc đang đối mặt với tình hình an ninh ở cả khu vực và trên thế giới khá phức tạp, nhiệm vụ đẩy mạnh hiện đại hóa, cải cách và xây dựng quân đội là vô cùng khó khăn. Do đó, cần đảm bảo chi tiêu quốc phòng cần thiết”, ông Yang cho hay.

Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền ở nhiều khu vực như biển Hoa Đông, hay căng thẳng biên giới với Ấn Độ, cũng như bất đồng với Mỹ về vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ngoại giao và nước ngoài cho rằng, Trung Quốc chỉ đưa ra mức tăng chi tiêu quốc phòng thấp hơn con số thực tế mà nước này chi ra.

Còn tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã từ chối bình luận trước câu hỏi liệu Trung Quốc có báo không chân thật con số tăng chi tiêu quốc phòng năm 2021 hay không.

Minh Thu (lược dịch)