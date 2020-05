Tình hình Syria: Báo Trung Quốc hiến kế giúp Nga ngăn Mỹ khiêu khích

Tình hình Syria: Mỹ tăng cường lực lượng tới cứ điểm, Nga ra tay ngáng đường Quân đội Mỹ tăng cường lực lượng tới cứ điểm ở đông bắc Syria nhưng bị quân đội Nga cản đường; Quân đội Syria tiếp tục rà phá bom mìn trong vùng kiểm soát là những diễn biến mới nhất về tình hình Syria.

9 boongke ở miền trung Syria bị phá hủy trong đợt tấn công của Israel

Công ty vệ tinh iSi của Israel tiếp tục cho công bố loạt hình ảnh vệ tinh mới, ghi lại mức độ tàn phá sau trận không kích trong tháng Tư của quân đội Israel nhằm vào khu vực Palmyra thuộc miền trung Syria.

Tiêm kích F-16 của không quân Israel. (Ảnh: AMN)

Hình ảnh được iSi đăng tải cho thấy, một vài khu vực nằm trong một căn cứ quân sự của quân đội Syria ở khu vực Palmyra, phía đông tỉnh Homs bị phá hủy.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 9 boongke tại miền trung Syria bị phá hủy sau trận không kích của Israel. (Ảnh: iSi)

Trong bức ảnh đầu tiên của iSi, 9 boongke có kích thước khoảng 30 x10 m đã bị trận không kích của Israel đánh trúng và phá hủy hoàn toàn vào ngày 20/4.

Các boongke được cho là nơi chứa tên lửa hoặc vũ khí hiện đại của quân đội Syria. (Ảnh: iSi)

Bức ảnh thứ hai của iSi cho thấy vụ tấn công của Israel nhằm đã tiêu diệt nhiều tên lửa hoặc kho chứa vũ khí hiện đại của quân đội Syria.

Kể từ ngày 1/4, quân đội Israel đã cho tiến hành 6 vụ không kích nhằm vào các khu vực thuộc lãnh thổ Syria và trong đó có tới 4 vụ tấn công đã đánh trúng các cơ sở của quân đội Syria. Ngoài ra, một vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe chở các tay súng Hezbollah khi đang di chuyển dọc biên giới Syria – Lebanon, và 1 trận còn lại xảy ra ở vùng hẻo lánh được cho là nơi hoạt động của các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở phía đông Syria.

Không quân Mỹ lùng sục truy tìm tù nhân IS vượt ngục

Khu vực phía đông bắc Syria đang chứng kiến sự hiện diện quy mô lớn của các trực thăng và máy bay quân sự thuộc quân đội Mỹ, sau khi có báo cáo về việc các tù nhân vốn là thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bỏ trốn khỏi nhà thù ở Al-Hasakah.

Theo hãng tin AMN, các chuyến bay của dàn trực thăng và máy bay quân sự Mỹ chủ yếu tập trung ở phía nam thành phố Al-Hasakah, nơi các tay súng IS được cho đã trốn thoát khỏi nhà tù Al-Ghuweiran.

Bên cạnh đó, phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang cố gắng tái khôi phục trật tự trong khu vực và ngăn các tay súng IS bỏ trốn khỏi vùng.

Do đó, quân đội Mỹ và SDF đã cho dựng hàng rào xung quanh vùng công nghiệp ở thành phố Al-Hasakah trước khi các tù binh IS kịp chạy trốn. Đây là lần thứ hai trong năm nay, các tù nhân IS ở nhà tù Al-Ghuweiran vượt ngục.

Truyền thông Trung Quốc nói về vụ chám trán giữa Nga – Mỹ ở bờ biển Syria

Trang mạng East Day News của Trung Quốc cho rằng, hoạt động đánh chặn 2 máy bay Mỹ ở bờ biển Syria từ phía quân đội Nga sẽ có kết cục khác nếu như không quân Trung Quốc ra tay.

Trước đó, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, “Hôm 19/4, vào lúc 15h theo giờ Moscow, một mục tiêu trên không đã bị các phương tiện kiểm soát không phận của Nga phát hiện hoạt động trên vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải và hướng về phía các căn cứ quân sự của Nga ở Syria”.

Sau đó, Nga đã điều động một chiến đấu cơ Su-35 cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim để lên đường nhận diện mục tiêu, đánh chặn và hộ tống máy bay Mỹ mà cụ thể là máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon. Sau khi máy bay Mỹ đổi hướng, tiêm kích Su-35 Nga cũng quay trở lại căn cứ Hmeymim.

Theo East Day News, sự trùng hợp là trước đó vào ngày 15/4, một chiến đấu cơ Su-35 Nga cũng tiến hành đánh chặn P-8A Poseidon ở khu vực phía đông Địa Trung Hải. Sau vụ việc, Mỹ còn lên tiếng cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, East Day News cho rằng trong hai trường hợp trên nếu là không quân Trung Quốc, các phi công Trung Quốc không chỉ đánh chặn mà còn nổ súng cảnh cáo để buộc máy bay quân sự Mỹ chuyển hướng.

“Các phi công của chúng tôi cũng sẽ làm tương tự như Nga, nhưng nếu máy bay quân sự Mỹ bay sát biên giới Trung Quốc, chúng tôi có thể nổ súng bắn cảnh cáo để ngăn Mỹ có thêm những hành động khiêu khích lâu dài”, East Day News viết.

Minh Thu (lược dịch)