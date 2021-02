Thợ làm tóc người Đức gây quỹ từ thiện bằng phương pháp ‘lạ’

Trước đó, các tiệm làm tóc và các cơ sở tương tự khác (làm đẹp, massage và spa) đóng cửa ở Đức từ ngày 16/12/2020 như một phần của các hạn chế được áp dụng vào ngày 2/11 để chống lại đợt đại dịch Covid-19 thứ 2 ở nước này. Giờ đây, các tiệm cắt tóc sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/3.

Theo đó, thợ làm tóc Andreas Nuissl đến từ Bayreuth đã quyết định “bán tác phẩm” cho lần cắt tóc đầu tiên sau khi mở cửa thông qua một cuộc đấu giá được công bố trên nền tảng Ebay. Lời đề nghị của Nuissl được ước tính là 288 euro. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 12 và kết thúc vào ngày 20/2, chi phí đã tăng lên 422 euro. Một người đàn ông 43 tuổi đã trở thành chủ nhân của cuộc đấu giá kỷ lục.

Số tiền kiếm được Nuissl sẽ gửi để hỗ trợ hai tổ chức công, một trong số đó đang tham gia vào các dự án giúp đỡ trẻ em ở Đức và trên thế giới.

Hôm 21/2, Nuissl đã thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng, cuộc đấu giá đã đóng cửa. Đồng thời, có anh nhận thêm được 1.310 euro tiền quyên góp. “Nuissl sẽ tiếp tục chiến dịch gây quỹ của mình cho các tổ chức công vào tháng 3”, thợ làm tóc thông báo.

Mới đây, Chủ tịch Viện dịch tễ Đức Robert Koch (RKI), Lothar Wieler bày tỏ quan ngại tình trạng gia tăng số ca lây nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, cho rằng số ca nhiễm hiện nay vẫn ở mức quá cao và tình hình có thể nghiêm trọng trở lại trong vài tuần tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19/2, Chủ tịch Wieler cảnh báo Đức có thể đang ở thời điểm bước ngoặt khi số ca nhiễm mới dường như chững lại, nhưng tình trạng chững lại vẫn ở mức cao và bất kỳ sự nới lỏng bất cẩn nào sẽ đưa Đức trở lại giai đoạn trước đây với số ca nhiễm mới tăng cao.

Thậm chí, ông Wieler còn cho rằng chỉ trong vài tuần nữa, số ca nhiễm mới có nguy cơ ở mức cao như thời điểm Giáng sinh năm ngoái. Nguyên nhân là do biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh đang lây lan nhanh chóng ở Đức, có thể khiến việc chống dịch trở nên khó khăn hơn.

Dù các biện pháp hiện nay hiệu quả trong việc chống đại dịch cũng như các biến thể, ông Wieler vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hạn chế tiếp xúc tối đa và đeo khẩu trang ở mọi nơi. Theo ông, đại dịch sẽ còn diễn biến phức tạp, trong đó sẽ có nhiều người trẻ, thanh thiếu niên và trẻ em mắc bệnh.

Chủ tịch RKI cũng cho rằng tiêm chủng là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời nhấn mạnh tất cả các loại vắc-xin hiện có ở Đức đều an toàn và hiệu quả, kể cả đối với những biến thể mới.

Vắc-xin phòng Covid-19 do hãng AstraZeneca sản xuất được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đánh giá về tổng thể là an toàn. Chưa có trường hợp nào phản ứng bất thường nghiêm trọng bao gồm ở nhóm đối tượng trên 65 tuổi.