Rúng động trường mầm non ở Trung Quốc dùng thực phẩm hết hạn, nhiều học sinh bị ốm

Các phụ huynh vô tình phát hiện một trường mầm non sử dụng thực phẩm hết hạn để nấu cho học sinh ăn, và một số em đã bị ốm.

Các phụ huynh có con theo học tại một ngôi trường mầm non ở miền trung của Trung Quốc đã bị sốc, sau khi họ phát hiện nhà trường cho học sinh ăn thực phẩm đã hết hạn sử dụng và một vài em nhỏ đã bị ốm.

Theo Sohu, một nhóm phụ huynh gần đây đã lên tiếng về việc có một ngôi trường mầm non giấu tên thuộc quản lý của tổ chức New Future Education Group hoạt động tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc cho trẻ ăn thực phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh.

Phụ huynh Trung Quốc phát hiện một trường mầm non sử dụng thực phẩm hết hạn để nấu ăn. (Ảnh: SCMP)

“Một giáo viên trong trường đã vô tình gửi nhầm đơn đặt hàng mua thực phẩm lên nhóm WeChat mà phụ huynh trong trường cũng được kết nạp là thành viên. Từ đây, chúng tôi nhìn thấy thông tin và nghi ngờ nhà trường đã mua thực phẩm hết hạn để nấu cho học sinh ăn”, một nữ phụ huynh mang họ Wei có con theo học trong trường mầm non nói với Sohu.

Ngay lập tức, các phụ huynh trong trường đã kéo tới trường vào sáng cùng ngày mà đoạn tin nhắn bị vô tình được gửi lên nhóm WeChat để chất vấn nhà trường. Họ đã mất hơn nửa ngày để yêu cầu nhà trường cho kiểm tra những loại thực phẩm trong bếp ăn. Nhưng yêu cầu này bị nhà trường phản đối. Do đó, nhóm phụ huynh đã tự tìm hiểu sự thật. Điều mà họ không ngờ tới là sự xuất hiện của một căn phòng đang lưu trữ các loại thực phẩm đã hết hạn.

“Nhanh nhanh tới đây, sữa này đã hết hạn. Nhà trường cho bọn trẻ ăn thực phẩm đã hết hạn”, một người bố nói trong đoạn video khi nhìn số thịt đã bốc mùi nằm trong tủ trữ đông.

Trong khi đó, cô Wei cho biết thêm các sản phẩm như kem tươi và sữa cũng đã bị chuyển màu, còn thịt thì bốc mùi ôi thiu.

“Sau khi thu thập được thông tin từ nhiều phụ huynh, chúng tôi phát hiện toàn bộ hoc sinh trong trường đều gặp phải vấn đề sức khỏe như nôn mửa và đau bụng”, cô Wei nhớ lại vào năm ngoái, nhiều học sinh trong trường từng bị ngộ độc thực phẩm.

Phản ứng trước sự tức giận của các phụ huynh, hiệu trưởng trường mầm non được cho còn có tuyên bố mang tính thách thức “Tôi có thể mở một trường học khác”.

Câu chuyện trên nhanh chóng khiến mạng xã hội Trung Quốc rúng động. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đang được thực hiện ở trường học.

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ, “Ngôi trường mầm non này nằm ngay cạnh chỗ tôi ở và có mức học phí là 27.000 nhân dân tệ (4.082 USD). Là một người mẹ sắp sinh con, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm thế nào để chọn một trường mầm non tốt cho con trong tương lai?”.

“Có phải họ đang đầu độc thế hệ tương lai? Có đúng là bà hiệu trưởng đã nói có thể mở một trường học khác sau này? Bà ta có thế lực hậu thuẫn lớn như thế nào trong chính quyền địa phương để có thể làm như vậy?”, một người khác nhấn mạnh.

Những lời phàn nàn từ phụ huynh về ngôi trường mầm non đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Trong tuyên bố hôm 30/4, chính quyền địa phương cho biết đã cho đóng cửa trường mầm non trên, và sẽ có hình phạt đối với hiệu trưởng cùng các nhân viên trong trường có liên quan tới sự việc. ngoài ra, các quan chức địa phương công tác tại sở giáo dục và cơ quan quản lý thị trường cũng sẽ bị điều tra và xử lý.

Minh Thu (lược dịch)