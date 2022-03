Choáng váng số tiền 'khủng' người nổi tiếng chi cho vệ sĩ để bảo vệ tính mạng

Số tiền lớn khiến nhiều người choáng váng đã được chi để đảm bảo an toàn cá nhân cho những nhân vật nổi tiếng và quyền lực trên thế giới.

Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới từ chính trị gia cho tới ca sĩ và doanh nhân đã chi hàng triệu USD để sở hữu đội ngũ vệ sĩ riêng bảo vệ an toàn 24/24 giờ.

Cựu Tổng thống Donald Trump

Hồi tháng 5/2017, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản chi thêm 120 triệu USD cho chi phí đảm bảo an ninh của Tổng thống Donald Trump và gia đình.

Gia đình đông thành viên của ông Trump bao gồm cả những người con đã trưởng thành khiến Đặc vụ Mỹ phải đảm nhận bảo vệ an toàn cho số lượng người lớn hơn 40% so với bình thường. Dù trên thực tế, ông Trump vẫn duy trì thuê đội an ninh bảo vệ cá nhân kể từ năm 1999.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình. (Ảnh: ABC)

Theo tài liệu được ghi chép số tiền 61 triệu USD đã được hoàn trả cho lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương. Cụ thể, thành phố New York từng mất 308.000 USD/ngày để bảo vệ Tòa tháp Trump trong những lần ông chủ Nhà Trắng một thời tới thăm cơ sở này. Ngoài ra, khoản tiền 58 triệu USD cũng được dùng để bảo vệ các dinh thự của ông Trump tại bang Florida và New York, ngay cả khi ông Trump không sống ở đó.

Theo hãng tin BBC, ông Trump từng đưa đoàn tùy tùng lên tới 1.000 người trong các chuyến công du tới Anh và Israel mà trong số này có 150 đặc vụ thuộc Sở Mật vụ Mỹ.

Đáng nói, cựu Tổng thống Mỹ còn kiếm lời khi được quá nhiều vệ sĩ ở bên bảo vệ. Được biết, ông Trump đã yêu cầu chính phủ Mỹ trả tiền để các đặc vụ được ở lại trong các khu nghỉ dưỡng của ông để làm công tác bảo vệ trong khoảng thời ông còn tại chức và sau khi ông đã hết nhiệm kỳ.

Beyoncé và Jay Z

Hồi tháng Hai, nhiều người đã trầm trồ trước đội ngũ đảm bảo an ninh đông đảo tháp tùng vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Beyoncé và Jay Z khi cặp đôi tới ăn tối tại nhà hàng Mother Wolf ở Hollywood. Trông họ như thể đang có bữa tối vui vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn vào công tác đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, mọi chuyện lại khá bất thường.

Hai nghệ sĩ quyền lực Beyoncé và Jay Z. (Ảnh: Instagram)

Nhạc sĩ Jay Z đã thuê 5 cựu đặc vụ Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ vợ là ca sĩ nổi tiếng Beyoncé sau khi cô gặp phải sự cố vào năm 2013. Trong chuyến lưu diễn “On the Run”, cặp đôi nghệ sĩ quyền lực Beyoncé và Jay-Z còn thuê tới 500 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho mình và con gái Blue Ivy, theo thông tin được truyền thông Anh công bố năm 2014. Họ có tới 16 vệ sinh luôn túc trực cạnh bên để bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Nhóm hỗ trợ an ninh cho vợ chồng Beyoncé và Jay-Z có 40 người và thường tăng thêm 21 người nữa trong những ngày có lịch biểu diễn.

Để bảo vệ khi cặp đôi đi giữa đám đông, nhóm vệ sĩ sẽ tăng lên thành 300 người và 50 người làm nhiệm vụ ngăn khán giả quá khích tràn lên sân khấu để tiếp cận thần tượng, theo Nine.com.au.

Sự xuất hiện đông đảo nhân viên hỗ trợ an ninh cùng 2 chiếc xe chống bom khiến cặp đôi nghệ sĩ phải bỏ ra số tiền 4 triệu USD cho chi phí đảm bảo an toàn cá nhân.

Hai người còn từng thuê nhóm an ninh đảm bảo an toàn 24/24 giờ cho căn biệt thự ở Hollywood có giá 88 triệu USD vào năm 2018.

Kim Kardashian

Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian từng đối mặt với một vụ cướp có vũ trang khi tới thủ đô Paris, Pháp vào năm 2016. Theo trang web Naughty Gossip, sau đó để đảm bảo an toàn mỗi khi phải đi ra ngoài, nữ nghệ sĩ đã chi số tiền 100.000 USD/ngày cho dàn vệ sĩ.

Dàn vệ sĩ hùng hậu đi theo ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian mỗi lần ra ngoài. (Ảnh: Instagram)

Kim Kardashian và người chồng cũ Kanye “Ye” West từng được biết bỏ ra số tiền 2 triệu USD để đảm bảo an toàn cho những quản lý của họ vào năm 2017, theo Vogue.

Bên cạnh đó, Kim Kardashian còn trang bị hệ thống an ninh có điều khiển riêng tại gara trong căn biệt thự có giá 60 triệu USD ở California.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle

Hoàng tử Harry và người vợ Meghan Markle đã ký các thỏa thuận hợp tác với Spotify và Netflix để có tiền chi trả chi phí đảm bảo an ninh cho hai vợ chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey vào năm 2021, bản thân Hoàng tử Harry thừa nhận anh đặc biệt quan tâm tới vấn đề an ninh. Do đó, Hoàng tử Harry chỉ đặt bút ký các thỏa thuận có trị giá lớn với Spotify và Netflix để có đủ khả năng chi trả cho những khoản phí bảo vệ sự an toàn của gia đình riêng.

Hoàng tử Harry ký các hợp đồng hợp tác giá trị lớn để có tiền trả cho chi phí an ninh cá nhân. (Ảnh: Instagram)

Cặp đôi Hoàng gia Anh hiện có 2 người con đã mất đi khoản tài trợ an ninh từ Hoàng gia Anh sau khi họ chuyển tới Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.

Mark Zuckerberg

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cùng gia đình. (Ảnh: Instagram)

Trong bản báo cáo được Facebook tiết lộ, chi phí đảm bảo an ninh cá nhân vào năm 2020 cho tỷ phú Mark Zuckerberg là 13,4 triệu USD và cộng thêm số tiền 10 triệu USD cho toàn bộ gia đình. Chi phí này được công ty Facebook chi trả. Nhà sáng lập Facebook hiện có 2 con với người vợ Priscilla.

Minh Thu (lược dịch)