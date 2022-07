Kênh truyền hình BFM đưa tin, vì mối đe dọa hạn hán, 88 khu vực của Pháp đã đưa ra các hạn chế về tiêu thụ nước.

“Bởi vì nắng nóng và thiếu mưa ở Pháp, nên tình trạng hạn hán đang tăng lên. Từ chủ nhật (24/7), 88 khu vực đã ban hành cảnh báo hạn hán và hạn chế nước”, thông báo cho biết.

Do đó, tại một số khu vực của vùng Pays de la Loire và New Aquitaine, mức độ đe dọa hạn hán đỏ đã được công bố. Giờ đây, việc sử dụng nước ở đó bị hạn chế cho bất kỳ mục đích không ưu tiên nào, bao gồm cả nhu cầu nông nghiệp.

Trong khi, ở phía đông nước Pháp, mức độ đe dọa có màu vàng hoặc cam - theo đó, các giới hạn đang được đặt ra đối với việc rửa xe và sử dụng nước trong các khu vườn riêng.

Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán. (Ảnh: Global Look Press)

Hôm 22/7, một khoản tiền phạt đã được đưa ra ở Paris đối với việc sử dụng máy điều hòa không khí trong các cửa hàng có cửa mở. Những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 150 euro. Theo Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, những hành động sai lầm này phải được chấm dứt trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu và khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Trước đó, nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận ở các quốc gia khác. Tại Italy, vào hôm 22/7, mức độ nguy hiểm khí tượng “đỏ” đã được đưa ra tại 16 thành phố do nắng nóng. Các khu vực bị ảnh hưởng, cụ thể là Rome, Milan, Turin, Florence và Genoa - nhiệt độ ở đó là khoảng 40 độ C trở lên.

Hôm 20/7, tại phía tây bán đảo Jutland ở Đan Mạch, nhiệt độ đã lên tới 35,6 độ C. Một ngày trước đó, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối đã được thiết lập ở Anh. Theo Daily Mail, tại ngôi làng Charlwood (Surrey, Đông Nam nước Anh), không khí nóng lên tới 39,1 độ C. Mức độ nguy hiểm cao nhất do nắng nóng ở Vương quốc Anh đã được công bố trước đó vào ngày 15/7.

Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 22/7, đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu khiến hơn 1.700 người chết chỉ riêng trên bán đảo Iberia.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay: “Nắng nóng chết người. Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã chết do nắng nóng quá cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xảy ra đồng thời với cháy rừng”.

“Trong đợt nắng nóng hiện nay, chúng ta chứng kiến ​​hơn 1.700 người chết chỉ riêng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, tiến sĩ Kluge nói thêm.

Ông Kluge nhấn mạnh, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao “thường làm trầm trọng thêm các tình trạng sức khỏe đã có từ trước”. Đồng thời, ông lưu ý trẻ sơ sinh và trẻ em và người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt trong nắng nóng.

Tại Pháp, các hội đồng thành phố đã xây dựng các bảo tàng và các địa điểm có máy lạnh miễn phí, đồng thời kéo dài thời gian mở cửa của hồ bơi. Chính quyền thành phố cũng có sổ đăng ký cho những người dễ bị tổn thương và kiểm tra những người sống một mình có thể gặp rủi ro.

Thanh Bình (lược dịch)

