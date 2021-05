Ông Trump: Chặn các tài khoản trên mạng xã hội là điều đáng xấu hổ

“Những gì Facebook, Twitter và Google đã làm là một sự xấu hổ cho đất nước. Các công ty truyền thông xã hội này phải trả một cái giá chính trị, họ sẽ không bao giờ được phép phá hủy và làm hỏng quá trình bầu cử của nước Mỹ”, ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 5/5.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho ra mắt một nền tảng truyền thông mới. (Ảnh: AP)

Mới đây, ông Trump vừa phát hành trang web của riêng mình. Theo đó, trang web có tên From the Desk of Donald J. Trump (“Từ bàn làm việc của Donald Trump”). Trên đó, nhà cựu lãnh đạo Mỹ chuẩn bị công bố lời kêu gọi đối với những người ủng hộ.

Được biết, bản thân ông Trump sẽ có thể đăng thông điệp trên trang web và những người theo dõi ông sẽ có thể chia sẻ chúng trên mạng xã hội của họ.

Theo Fox News, đây chỉ là “cách liên lạc một chiều”, cho phép ông Trump “liên lạc với những người ủng hộ”.

Vào đầu tháng 4, ông Trump đã đăng ký một mạng xã hội mới có tên là “Campaign Nucleus”, có thể được sử dụng để gửi email, tin nhắn và tuyên bố cho các phương tiện truyền thông. Những người dùng khác cũng sẽ có thể liên hệ với đại diện của các đảng và tham gia vào các cuộc trò chuyện.

Trong khi đó, Hội đồng giám sát của Facebook tuyên bố ủng hộ quyết định tiếp tục khóa tài khoản mạng xã hội này của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên cũng cho rằng việc đình chỉ vô thời hạn là hành động bất hợp pháp.

Quyết định của Hội đồng giám sát cho thấy cách thức xử lý của Facebook đối với các nhà lãnh đạo thế giới vi phạm quy định trong tương lai.

Hội đồng cho rằng Facebook nên có “phản ứng hợp lý” trong trường hợp của ông Trump, phù hợp với những quy định đã áp dụng với những người dùng khác và Facebook phải hoàn thành việc xem xét trong vòng 6 tháng.

Trước đó, Facebook đã chặn vô thời hạn quyền truy cập tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump do lo ngại sẽ tình trạng bất ổn có thể tiếp diễn sau cuộc bạo loạn do những người được cho là ủng hộ ông phát động nhằm vào Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Không chỉ có Facebook, ứng dụng chia sẻ video trực tuyến YouTube cũng đã khóa vô thời hạn tài khoản của ông Trump trên nền tảng này. Mạng xã hội Twitter thậm chí còn xóa tài khoản của ông Trump, khiến ông không thể tiếp tục sử dụng công cụ đăng tin yêu thích của mình. Ngoài ra, ông Trump cũng bị đình chỉ sử dụng các mạng xã hội khác như Snapchat và Twitch.

Thanh Bình (lược dịch)