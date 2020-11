Theo thông báo được công bố trên trang web của nhóm chuyển giao của ông Biden, Ron Klain (59 tuổi) là cố vấn lâu năm của ông Biden được lựa chọn cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Biden có những động thái củng cố quyền lực đầu tiên. (Ảnh: AP)

“Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo bổ nhiệm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng kiêm Trợ lý Tổng thống”, thông báo cho biết.

Ông Klain cho hay ông rất vinh dự được phục vụ cho Tổng thống đắc cử Biden ở vị trí này.

“Klain là cánh tay phải của tôi trong suốt nhiều năm, kể cả khi chúng tôi giải cứu nền kinh tế Mỹ khỏi một trong những đợt suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 2009, và sau đó năm 2014 chúng tôi cùng nhau chống chọi với một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng”, ông Biden nói.

Ông Klain tốt nghiệp trường Luật Harvard năm 1987 và từng làm biên tập viên của tạp chí Harvard Law Review. Sau đó, ông giữ vai trò thư ký luật cho Thẩm phán Tòa án Tối cao Byron White.

Được biết, ông Klain từng là chánh văn phòng và cố vấn cho Phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến 2011, khi Biden giữ chức vụ đó trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Từ 1995-1999, ông cũng từng làm Chánh văn phòng cho cựu Phó Tổng thống Al Gore trong chính quyền Bill Clinton.

Ngoài ra, ông Klain cũng từng làm cố vấn cho ông Biden trong các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1988 và 2008. Vào năm 2016, ông Klain cũng giữ vai trò cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị cho bà tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp với các đối thủ.

Trước đó, thời ông Biden còn làm thượng nghị sĩ, ông đã bổ nhiệm Klain làm trưởng cố vấn của Ủy ban Tư pháp Thượng viện giai đoạn 1989-1992.

Nhóm chuyển tiếp của liên danh Biden-Harris dự kiến sẽ tiếp tục công bố danh sách các lựa chọn cho nội các mới trong nhiều ngày tới.

Trước đó, New York Times công bố danh sách các ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo trong chính quyền mới của ông Biden.

Theo đó, ông William Burns, người từng là Đại sứ Mỹ tại Nga giai đoạn 2005-2008, hiện là chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận tư nhân Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) được dự đoán có thể là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời ông Biden. Trước đây, ông Burns cũng từng là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Warren Christopher và Madeleine Albright vào năm 2011-2014.

Ngoài ra, bà Susan Rice, cựu Trợ lý An ninh Quốc gia trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, hoặc Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, người mà New York Times gọi là một trong những người bạn thân nhất của ông Biden, cũng có thể được đề cử cho vị trí này.

Đối với vị trí tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), có thể do ông Tom Donilon, người từng là Trợ lý Tổng thống về An ninh Quốc gia trong chính quyền Obama. Theo New York Times, ông đã làm việc với ông Biden từ năm 1987, khi ông Biden lần đầu tiên tranh cử tổng thống. Các ứng cử viên tiềm năng khác cho vị trí người đứng đầu CIA bao gồm Avril Haines, người từng là Phó Giám đốc CIA và phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Obama; Michael Morell, cựu phó giám đốc CIA trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama giai đoạn 2010-2013.

Cũng theo New York Times, Susan Gordon, cựu Phó giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ trong chính quyền Trump, người đã làm việc trong lĩnh vực tình báo trong 40 năm và Lisa Monaco từng giữ vị trí cố vấn an ninh nội địa dưới thời Tổng thống Obama là ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI). Giới truyền thông cũng nêu tên, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trong chính quyền Obama, là ứng cử viên cho chức vụ Trợ lý Tổng thống về An ninh Quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)