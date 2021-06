Nữ tài xế tông thẳng bốt bảo vệ, làm bị thương người ngồi bên trong

Do đạp nhầm chân ga, nữ tài xế ở Trung Quốc đã tông xe thẳng vào một bốt bảo vệ và làm thương người ngồi bên trong.

Vụ tai nạn xảy ra bên ngoài lối vào một tòa chung cư ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 19/6.

Theo video, một chiếc ô tô màu trắng đang đỗ gần cửa kiểm soát an ninh ra vào của tòa chung cư. Sau đó, một người phụ nữ bước vào chỗ ngồi của tài xế và đóng cửa xe lại. Tuy nhiên, chiếc ô tô màu trắng bất ngờ lao về phía trước và tông đổ bốt bảo vệ có người đang ngồi bên trong.

Nữ tài xế tông gục bốt bảo vệ và làm thương nhân viên an ninh ngồi bên trong. (Ảnh minh họa)

Nữ nhân viên an ninh ngồi được nhìn thấy tự bước ra khỏi bốt bảo vệ đã bị hư hại nặng sau cú tông mạnh của ô tô. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có khá đông người qua lại. Rất may chiếc ô tô đã dừng lại sau cú tông đổ bốt bảo vệ nên không gây thêm thương vong về người.

Quản lý chung cư sau đó cho hay, nữ tài xế vì căng thẳng mà không may đạp nhầm chân ga nên đã gây ra tai nạn. Nhân viên an ninh được xác định bị rạn xương. Bốt an ninh cũng đã bị hư hại hoàn toàn và phải thay thế.

Lối vào tòa chung cư, nơi hiện trường vụ tai nạn, đã buộc phải phong tỏa tạm thời và quá trình sửa chữa bốt bảo vệ mất tới 15 ngày.

Minh Thu (lược dịch)