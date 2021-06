New York tặng tiền cho thanh niên vô gia cư để thay đổi cuộc sống

Fox News đưa tin, tại New York quyết định thực hiện một thử nghiệm xã hội, trong đó một nhóm gồm 40 thanh niên vô gia cư từ 18 đến 24 tuổi sẽ được trả 1.250 USD tiền mặt một tháng mà không ràng buộc.

Theo đó, các nhà chức trách thành phố muốn tìm hiểu xem liệu trợ cấp có làm tăng cơ hội tìm được việc làm và một ngôi nhà lâu dài của những người vô gia cư hay không. Cần lưu ý rằng số tiền hàng tháng có thể tăng lên nếu người nhận thuê nhà ở. Đồng thời, những người tham gia trải nghiệm sẽ nhận được tiền mặt hàng tháng trong tối đa 2 năm và được tiêu tiền vào bất kỳ mục đích nào.

Những người vô gia cư ở Mỹ sẽ được tặng 1.250 USD để trải nghiệm. (Ảnh: Pixabay)

Ngoài ra, chương trình ưu tiên sẽ được dành cho thanh niên da đen, người bản địa và người đồng tính. Thành công của những người Mỹ tham gia chương trình sẽ được so sánh với những người nhận được tiền ít hơn hoặc không nhận được trợ cấp.

Được biết, 2,5 triệu USD sẽ được phân bổ để thực hiện chương trình. Một số trong đó sẽ được phân bổ từ ngân sách thành phố New York và được huy động thông qua Quỹ từ thiện do phu nhân Chirlane McCray của Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio làm chủ tịch.

Thị trưởng thành phố Bill de Blasio cho biết, ông hy vọng chương trình này sẽ giúp chống lại “tình trạng vô gia cư của thanh thiếu niên”.

Ông Blasio nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Sự phục hồi cho tất cả chúng ta đòi hỏi phải áp dụng các giải pháp đổi mới cho những thách thức cấp bách nhất”.

Theo các nhà chức trách thành phố, những đánh giá nghiêm ngặt sau đó sẽ so sánh kết quả và kinh nghiệm của nhóm đối tượng với những người khác nhận được tiền trợ cấp thấp hơn và các dịch vụ thường xuyên cho người vô gia cư, chẳng hạn như tiếp cận các nhà tạm trú.

“Cách tiếp cận linh hoạt của chương trình nhằm mục đích cải thiện nhà ở và hạnh phúc của những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp các phương tiện để họ có thể mua nhà ở và hỗ trợ để đầu tư cho các mục tiêu giáo dục cũng như phát triển nghề nghiệp”, các nhà chức trách giải thích.

Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD, đánh dấu một thành tựu lập pháp quan trọng đối với “ông chủ” thứ 46 của Nhà Trắng. Đây được coi là đạo luật lịch sử nhằm thực hiện nỗ lực “xây dựng lại sức mạnh của đất nước”.

Cụ thể, các cá nhân có thu nhập dưới 75.000 USD và các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD sẽ nhận được trực tiếp khoản hỗ trợ 1.400 USD/ người. Gói cứu trợ cũng bao gồm khoản trợ cấp 1.400 USD cho mỗi người phụ thuộc. Người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 400 USD/tuần cho tới hết tháng 9 năm nay và tiền lương tối thiểu sẽ được nâng lên 15 USD/giờ.

Khoảng 20 tỉ USD sẽ được dành cho chương trình phân bổ vắc-xin Covid-19 và 50 tỉ USD khác cho các chương trình xét nghiệm và truy vết virus SARS-CoV-2; 350 tỉ USD cứu trợ chính quyền các tiểu bang và địa phương; 25 tỉ USD để hỗ trợ người thuê nhà trả phí; 120 tỉ USD để hỗ trợ sinh viên và giúp các trường học từ cấp mẫu giáo cho tới lớp 12 mở lại trường học; 30 tỉ USD hỗ trợ cho các nhà hàng bị ảnh hưởng do đại dịch…

Theo giới phân tích, gói kích thích kinh tế sẽ có tác động sâu rộng đến xã hội Mỹ trong bối cảnh nước này đang cố gắng để xoay chuyển tình thế khó khăn mà đại dịch Covid-19 đã gây ra cho nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)