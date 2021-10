Dân mạng Trung Quốc ra tay cứu nhà hàng ‘số nhọ’ giữa mùa dịch

Một nhà hàng ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc buộc phải dừng hoạt động kinh doanh, sau khi lực lượng chức năng phát hiện 2 vị khách từng ghé thăm cơ sở này có kết quả dương tính khi xét nghiệm Covid-19.

Hai thực khách sinh sống tại thành phố Thượng Hải đã đi du lịch tới thành phố Tây An và vào nhà hàng để dùng bữa. Họ được báo là ca bệnh Covid-19 hôm 17/10, chỉ 1 ngày sau khi 2 người này tới ngồi ăn trong nhà hàng khoảng 30 phút.

Nhân viên tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc đi ăn trong giờ nghỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, nhà hàng đã buộc phải dừng kinh doanh. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên nhà hàng cũng đã được chuyển đi cách ly từ sáng ngày 17/10. Họ còn được làm xét nghiệm axit nucleic vài lần và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nhà hàng này phải dừng hoạt động để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước đây, vào ngày 30/7, 2 vị khách khác từng tới nhà hàng để thưởng thức đồ ăn cũng đã được xác định mắc Covid-19 mà cụ thể là nhiễm biến chủng Delta.

Nhà hàng này mới chỉ mở cửa hoạt động trở lại chưa đầy 2 tháng trước khi 2 vị khách mắc Covid-19 từ Thượng Hải tới dùng bữa.

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc nhận định nhà hàng ở thành phố Tây An đúng là thiếu may mắn hay nói cách khác là “số nhọ”. Do đó, ngoài để lại lời bình luận động viên và khích lệ nhân viên nhà hàng, cư dân mạng đã nhanh tay để lại lượt đánh giá 5 sao cho nhà hàng trên nền tảng đánh giá trực tuyến.

“Chắc chắn nhà hàng này phải có đồ ăn ngon nên mới có thể thu hút được nhiều khách hàng tới vậy. Tôi chắc chắn sẽ ghé thăm nhà hàng khi có dịp tới thành phố Tây An”, một bình luận viết trên mạng xã hội Weibo.

Covid-19 bùng phát tại 11 tỉnh của Trung Quốc

Chỉ trong vòng 1 tuần, dịch Covid-19 đã bùng phát và lây lan ra 11 tỉnh của Trung Quốc. Theo các quan chức y tế Trung Quốc, nguồn lây là từ một ca Covid-19 nhập khẩu nhiễm biến chủng Delta.

Một số nhà dịch tễ học Trung Quốc nhận định, sự lây lan của dịch Covid-19 ở thời điểm hiện tại là có quy mô lớn nhất kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô hồi cuối tháng Bảy. Đây từng được xem là đợt dịch nghiêm trọng nhất, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc hồi đầu năm 2020.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Ông Wu Liangyou, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), cho hay cần 7 – 14 ngày để đánh giá liệu có thể kiểm soát dịch hay không. Và nếu như các biện pháp chống dịch được triển khai hiệu quả, các lỗ hổng phòng dịch được sửa chữa, khả năng Trung Quốc có thể dập tắt đợt dịch lần này chỉ trong vòng 1 tháng.

Theo NHC, kể từ ngày 17/10, liên tục có ca mới mắc Covid-19 trong nước xuất hiện ở nhiều khu vực thuộc 11 tỉnh chỉ trong 1 tuần. Phần lớn ca bệnh có liên quan tới hoạt động đi du lịch liên vùng. NHC nhấn mạnh thêm, nguy cơ dịch bệnh còn lây lan rộng hơn đang ngày càng gia tăng.

Trước nỗi lo dịch Covid-19 có nguy cơ tái bùng phát vào mùa đông kết hợp với mùa cúm có thể tạo ra thêm khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh, NHC đã hối thúc người dân đi tiêm mũi vắc xin Covid-19 tăng cường.

Ông Wu tuyên bố, những người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19 đều được phép đi tiêm mũi tăng cường thứ 3.

Kế hoạch tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 tại Trung Quốc đang được triển khai với mục tiêu nhằm tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng. Các nhóm ưu tiên sẽ được tiêm mũi tăng cường trước bao gồm nhân viên làm việc tại các hải cảng, chốt biên giới, cơ sở cách ly và những người có ý định tham dự sự kiện đông người, ra nước ngoài học tập hoặc đi làm, cùng những người trên 60 tuổi, vốn là nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19.

Cơ hội mua thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho các nước nghèo Một chương trình của WHO được cho đang thu mua các loại thuốc điều trị Covid-19 để đảm bảo những nước nghèo trên thế giới được mua với giá rẻ.

Minh Thu (lược dịch)