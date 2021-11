Ngày tồi tệ nhất với Omicron, 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ‘bốc hơi’ hàng chục tỉ USD

Theo dữ liệu của Forbes Real-Time, tổng tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trên thị trường chứng khoán đã sụt giảm 37,1 tỷ USD vào thứ Sáu (Black Friday) do lo ngại về một biến chủng Covid-19 mới.

Các động thái giảm giá diễn ra sau khi các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 25/11 đã đưa ra cảnh báo về một biến thể Covid-19 mới được phát hiện ở Nam Phi.

Biến thể mới chứa nhiều đột biến đối với protein đột biến, thành phần của virus liên kết với tế bào, so với biến thể Delta rất dễ lây lan.

Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một ngày Black Friday tồi tệ nhất trong năm. (Ảnh: AP)

Do những đột biến này, các nhà khoa học lo ngại nó có thể làm tăng khả năng kháng vắc xin, mặc dù WHO cho biết cần phải điều tra thêm. Vào ngày 26/11, WHO coi chủng mới là một biến thể “đáng lo ngại” và đặt tên cho nó là Omicron.

Black Friday hóa ra là ngày tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong một năm. Các nhà đầu tư đã bán tài sản sau khi phát hiện ra một dòng Covid-19 mới.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm 905,04 điểm, tương đương 2,5%, đóng cửa ở mức 34.899,34. S&P 500 giảm 2,27% đóng cửa ở mức 4.594,62, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,23% xuống 15.491,66. Chỉ số Dow đã giảm hơn 1.000 điểm ở mức thấp nhất trong phiên.

Trong khi đó, dầu thô Brent giảm hơn 10% vào thứ Sáu, xuống dưới 73 USD/thùng về mức đóng cửa lần đầu tiên kể từ tháng Chín.

Theo ước tính của Forbes Real-Time, người sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk giảm 7,9 tỉ USD; người sáng lập Amazon Jeff Bezos giảm 3,8 tỉ USD; ông chủ Louis Vuitton và Dior, Arnaud Bernard - 9 tỉ USD; người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates - 2,1 tỉ USD; nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg - 2,8 tỉ USD,…. Người có mức sụt giảm ít nhất là nhà đầu tư Warren Buffett với 1,3 tỉ USD.

Ngoài ra, thị trường châu Á bị ảnh hưởng nặng nề trong phiên giao dịch ngày 26/11, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đều giảm hơn 2%. Chỉ số Dax của Đức giảm hơn 4%. Bitcoin giảm 8%.

Ở chiều ngược lại, giới đầu tư lại đang tập trung vào cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc xin. Cụ thể, cổ phiếu của Moderna tăng hơn 20%, cổ phiếu Pfizer tăng thêm 6,1%. Một số mã khác cũng hưởng lợi như Zoom Video và Peleton đều tăng hơn 5%.

Biến chủng mới Omicron từ châu Phi có gì mà nhà nghiên cứu vắc xin Covid-19 muốn có mọi biện pháp ngăn chặn lây lan? Dù tin tưởng các loại vắc xin hiện tại sẽ tiếp tục ngăn ngừa bệnh phát triển nghiêm trọng và Omicron sẽ không vượt xa chủng Delta tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn ủng hộ việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và ngăn chặn sự lây lan

Thanh Bình (lược dịch)