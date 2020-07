Miền Nam Trung Quốc bị tàn phá nặng nề bởi mưa lũ

Ở An Huy, mưa lớn đã làm sụt lở nhiều đoạn đường, bờ kè và nhà ở, cùng với đó hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại. Từ ngày 7/7 trạm Trường Giang ở An Khánh, An Huy đã vượt mức cảnh báo. Công viên Giang Than, địa điểm du lịch được hàng nghìn người lui tới cũng đã chìm trong nước.