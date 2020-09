Lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 20 năm, Trung Quốc thiệt hại 29 tỉ USD

Theo Thời báo Hoàn Cầu, cuộc sống của hơn 70 triệu người ở 28 tỉnh thành của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng từ trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Con số được giới chức Trung Quốc tuyên bố vào hôm nay (3/9) cho thấy, mưa lũ khiến Trung Quốc thiệt hại kinh tế hơn 200 tỉ nhân dân tệ (29 tỉ USD).

Giới chức Trung Quốc còn cảnh báo, một số khu vực ở phía tây nước này có nguy cơ hứng chịu thêm các trận lụt trong mùa thu năm nay.

Tổng cộng 751 con sông ở Trung Quốc ghi nhận mực nước vượt qua mức cảnh báo. Đáng nói, một số con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà và Thái Hồ đều trải qua những ngày lũ lụt nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên lưu vực của 3 con sông lớn này chứng kiến lũ lụt vượt mức trung bình kể từ năm 1998, theo ông Li Kungang, một quan chức thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc (MEM) công bố vào hôm nay.

Ông Zhou Xuewen, Thứ trưởng MEM cho biết thêm trận lũ năm nay được đánh giá tồi tệ nhất kể từ năm 1998 do quy mô các khu vực bị ảnh hưởng là rất lớn. Cụ thể, ít nhất cuộc sống của 70,4 triệu người sinh sống ở 28 tỉnh thành ở Trung Quốc bị đảo lộn vì mưa lũ và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 214,3 tỉ nhân dân tệ.

Song ông Zhou nhấn mạnh, con số 271 người chết và mất tích do mưa lũ năm nay đã giảm so với những năm trước. Theo đó, số người chết và mất tích do thiên tai ở Trung Quốc năm nay đã giảm 49,8% so với mức trung bình hàng năm trong vòng 5 năm qua.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã sơ tán khoảng 4,69 triệu người tới những nơi an toàn trong giai đoạn mưa lũ. Đây là số người được di tản nhiều nhất trong những năm gần đây ở Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng gói hỗ trợ trị giá 2.575 tỉ nhân dân tệ để bình ổn cuộc sống người dân sau thiên tai.

Liên quan tới tình trạng mưa lũ vào mùa thu năm nay, giới chức Trung Quốc cho biết những cơn mưa liên tục rơi xuống một số tỉnh ở phía tây nam và tây bắc nước này có thể khiến mực nước trên nhiều con sông trải qua giai đoạn lũ như các sông Gia Lăng, Hán Thủy và Vị Hà.

Vào cuối tháng Tám, tình trạng lũ lụt ở Trung Quốc tồi tệ tới mức đập Tam Hiệp đã lần đầu tiên phải mở 11/14 cửa xả lũ để giảm bớt áp lực trong hồ chứa.

Đập Tam Hiệp được hoàn thành xây dựng vào năm 2012 với thiết kế không chỉ phục vụ sản xuất điện mà còn kiềm chế dòng chảy của sông Trường Giang, nguồn cơn từng gây ra nhiều trận lụt lịch sử tại Trung Quốc. Đập Tam Hiệp cũng là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới.

Cụ thể, vào ngày 21/8, lượng nước từ sông Trường Giang đổ về đập Tam Hiệp trong ngày 20/8 lên tới 75.000 m3/giây.

Cùng ngày, nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 165,6 m, cao hơn 2 m so với đêm hôm trước và cao hơn gần 20 m so với mức cảnh báo chính thức. Theo thiết kế, mực nước tối đa mà hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chứa là 175 m. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn cách 10 m nữa là nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ tràn đập. Để giảm áp lực nước, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp cũng đã tăng lưu lượng xả lũ lên mức kỷ lục là 48.800 m3/giây.

