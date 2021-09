Cô dâu qua đời trong thời gian sắp làm đám cưới vì chần chừ tiêm vắc xin

Theo kế hoạch, đám cưới của cặp đôi ở bang Kentucky của Mỹ diễn ra trong tháng Tám. Nhưng trên thực tế, chú rể lại phải trải qua sự mất mát vô cùng to lớn, khi cô dâu không may qua đời do mắc Covid-19. Cô dâu đã cố gắng chiến đấu và giành giật sự sống suốt 3 tuần nằm viện, nhưng vẫn không qua khỏi.

NBC News đưa tin, hồi đầu năm nay, Trung sĩ Austin Eskew đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới với người bạn gái Samantha Wendell (29 tuổi) vào ngày 21/8 tại một nhà thờ ở ngôi làng Lisle thuộc bang Illinois. Tuy nhiên, thay vì tổ chức đám cưới, lễ tang người vợ sắp cưới của anh Eskew đã diễn ra ở nhà thờ này.

Cô dâu Samantha Wendell qua đời trong thời gian sắp làm đám cưới vì chần chừ tiêm vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Austin Eskew)

Trước đó, đúng vào ngày dự kiến tổ chức đám cưới, cô Wendell đang ở trong tình trạng phải thở máy. Cuối cùng, cô qua đời vào ngày 10/9 sau 3 tuần nằm viện.

Anh Eskew cho hay, với suy nghĩ sẽ bắt đầu cuộc sống gia đình, nên cô Wendell tỏ ra “lo lắng” khi đọc những thông tin vô căn cứ về việc tiêm vắc-xin Covid-19 có thể bị vô sinh.

Đây là lý do cô Wendell vốn là một kỹ thuật viên trong phòng mổ đã trì hoãn tiêm vắc-xin Covid-19. Song khi biến chủng Delta xuất hiện và khiến số ca mới mắc Covid-19 trên toàn lãnh thổ Mỹ tăng nhanh trở lại, cặp đôi đã thay đổi suy nghĩ và đặt lịch đi tiêm phòng vào cuối tháng Bảy.

Song mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ trước một tuần tới ngày hẹn tiêm phòng, cô Wendell cảm thấy mệt mỏi sau khi tham dự bữa tiệc độc thân, theo Fox 11 Los Angeles. Cả cô Wendell và anh Eskew đều có kết quả dương tính với virus corona. Song anh Eskew chỉ bị sốt cao và nghỉ ngơi ở nhà, còn bệnh tình của cô Wendell lại trở nặng.

Cô Wendell được đưa vào viện hôm 9/8. Các bác sĩ phát hiện nồng độ oxy của cô Wendell đã ở mức thấp nguy hiểm và chẩn đoán cô bị viêm phổi kép.

Chỉ cách chưa đầy một tuần là tới ngày diễn ra đám cưới, cô Wendell buộc phải đặt máy thở. Các bác sĩ ban đầu nói rằng cô Wendell có cơ hội sống. Nhưng vào ngày 9/9, kết quả chụp CT cho thấy những tổn thương ở 2 lá phổi của cô Wendell không thể hồi phục.

“Cô ấy không còn cơ hội để sống”, anh Eskew cho biết vào ngày hôm sau cô đã được rút ống thở và qua đời ngay sau đó.

Cặp đôi gặp nhau vào năm 2010 tại Đại học Olivet Nazarene và đã hẹn hò được 10 năm mới quyết định kết hôn.

“Chính thông tin sai lệch đã giết chết con bé. Đáng lẽ con bé đã được đi nghỉ tuần trăng mật và sinh những đứa con xinh xắn”, bà Maria Vibrandor Hayes, người dì của cô Wendell chia sẻ trên Facebook.

Các bác sĩ đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin nghi ngờ vắc-xin Covid-19 có thể gây vô sinh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã khẳng định vắc-xin Covid-19 an toàn đối với phụ nữ mang thai, những người đang cho con bú và những người có ý định sinh con.

Bà Jeaneen Wendell, mẹ của nạn nhân, cho rằng cái chết của con gái bà sẽ khiến nhiều người thức tỉnh và đi tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

“Cuộc sống của con bé đã có ý nghĩa. Dù chỉ có thêm vài người đi tiêm phòng, nhưng điều đó đủ có ý nghĩa”, bà Jeaneen Wendell cho hay.

Minh Thu (lược dịch)