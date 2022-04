Hi hữu: Bệnh nhân Anh mắc Covid-19 trong hơn 500 ngày liên tục

AP đưa tin, các nhà khoa học mới đây đã báo cáo rằng một bệnh nhân người Anh với hệ thống miễn dịch suy yếu nghiêm trọng đã mắc Covid-19 trong gần một năm rưỡi - 505 ngày.

Tiến sĩ Luke Blagdon Snell, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại quỹ Guy’s & St. Thomas’ NHS Foundation Trust, cho biết: “Đây chắc chắn là ca mắc Covid-19 được ghi nhận lâu nhất”.

Ngoài ra, nhóm của ông Snell có kế hoạch trình bày một số trường hợp mắc Covid-19 dài ngày tại một cuộc họp về bệnh truyền nhiễm ở Bồ Đào Nha vào cuối tuần này.

“Với việc mắc Covid-19 dài ngày, các chuyên gia thường cho rằng virus đã được loại bỏ khỏi cơ thể, nhưng các triệu chứng vẫn tồn tại. Trong trường hợp lây nhiễm lâu ngày, điều này thể hiện sự nhân lên của virus trong cơ thể”, ông Snell nói.

Bệnh nhân Anh mắc Covid-19 trong hơn 500 ngày liên tục. (Ảnh: Depositphotos)

Đồng thời, các nhà khoa học đã nghiên cứu những đột biến nào xuất hiện và liệu các biến thể có tiến hóa hay không ở những người mắc Covid-19 lâu ngày. Họ đã xem xét 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ít nhất 8 tuần.

Theo đó, tất cả những người này đều có hệ miễn dịch suy yếu do từng cấy ghép nội tạng, nhiễm HIV, bị ung thư hoặc đang điều trị các bệnh khác.

Các xét nghiệm lặp lại cho thấy sự lây nhiễm của những người này vẫn tồn tại trong trung bình 73 ngày. Trong đó, 2 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong hơn 1 năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết trước đây, trường hợp mắc Covid-19 lâu nhất được xác nhận bằng xét nghiệm PCR kéo dài 335 ngày.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý, mắc Covid-19 dai dẳng là tình trạng rất hiếm và khác với Covid-19 kéo dài (Long Covid).

Theo Tiến sĩ Snell, các đột biến này tương tự như những đột biến sau đó xuất hiện trong các biến thể lây lan rộng rãi và không có bệnh nhân nào sinh ra các đột biến mới trở thành các biến thể đáng lo ngại. Ngoài ra, cũng chưa có bằng chứng cho thấy những người mắc Covid-19 dai dẳng lây lan virus cho người khác.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này khuyến nghị mạnh mẽ sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở thể nhẹ song có nguy cơ cao nhập viện.

Phát biểu trên tạp chí y khoa BMJ, các chuyên gia của WHO cho biết thuốc Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer là “sự lựa chọn tốt hơn” trong điều trị những người chưa tiêm vắc xin, người già hay người không có khả năng miễn dịch với Covid-19.

WHO cũng khuyến nghị (ở mức yếu hơn) sử dụng có điều kiện thuốc kháng virus Remdesivir do hãng công nghệ sinh học Gilead của Mỹ sản xuất cho các bệnh nhân thuộc nhóm này. Trước đây, WHO đã từng khuyến nghị không nên sử dụng thuốc này.

Theo các chuyên gia của WHO, thuốc Paxlovid ngăn ngừa nguy cơ nhập viện tốt hơn so với các loại thuốc có sẵn hiện nay, gây ít lo ngại so với thuốc molnupiravir và dễ sử dụng hơn so với thuốc Remdesivir truyền vào tĩnh mạch và các kháng thể đơn dòng.

Thanh Bình (lược dịch)