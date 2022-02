‘Giật mình’ trước báo cáo của WHO về số ca tử vong do Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc Covid-19 được phát hiện giảm 17% so với 7 ngày trước đó và số ca tử vong tăng 7%. Cụ thể, có hơn 19 triệu người mắc Covid-19 trong tuần qua và gần 68 nghìn người tử vong.

“Từ ngày 31/1 đến ngày 6/2, số ca mắc Covid-19 mới giảm 17% so với tuần trước”, TASS trích dẫn theo bản tin hàng tuần của WHO. Đồng thời, tỷ lệ tử vong tăng 7%. WHO đã nhận được báo cáo về 19.276.472 ca mắc mới và 67.953 ca tử vong.

Theo đó, số người mắc Covid-19 tăng so với tuần trước (từ ngày 24-30/1) được ghi nhận ở Đông Địa Trung Hải (36%), ở châu Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi ghi nhận tỷ lệ mắc giảm lần lượt là 36%, 32% và 22%.

Trong khi đó, tại châu Âu, nơi chiếm 58% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong một tuần, con số này đã giảm 7%. Tỷ lệ tử vong ở Đông Nam Á tăng 67%, Đông Địa Trung Hải tăng 45% và châu Âu tăng 2%. Tuy nhiên, ở châu Phi giảm 7% và ở khu vực Tây Thái Bình Dương là 5%.

WHO cảnh báo do làn sóng Omicron. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo báo cáo của WHO, Mỹ ghi nhận số ca mắc lớn nhất trong một tuần (1.874.006). Tiếp theo là Pháp (1.738.189), Đức (1.285.375), Brazil (1.241.025) và Ấn Độ (1.095.616). Đồng thời, Mỹ cũng báo cáo có nhiều người tử vong nhất trong 7 ngày (14.090). Tiếp theo là Ấn Độ (7.888), Nga (4.686), Brazil (4.610) và Mexico (2.910).

WHO cho hay, trong tuần qua, sự “thống trị” của biến thể Omicron đã gia tăng trên thế giới và hiện nay đã được tìm thấy ở hầu hết các quốc gia.

“Tuy nhiên, nhiều nước trước đây thông báo về sự gia tăng số trường hợp mắc mới do biến thể Omicron nay đã ghi nhận về tổng số ca nhiễm giảm dần”, WHO tuyên bố.

Theo cơ sở dữ liệu quốc tế GISAID chuyên theo dõi thay đổi của Covid-19, chủng Omicron trong 30 ngày qua đã được phát hiện trong quá trình phân tích ở 96,7% mẫu vật liệu sinh học, trong khi biến thể Delta chiếm khoảng 3,3% số mẫu.

Ông Abdi Mahamud, quan chức quản lý sự cố của WHO, mới đây cho biết, 130 triệu ca nhiễm và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi Omicron được công bố là biến chủng đáng lo ngại vào cuối tháng 11 năm ngoái.

“Trong giai đoạn có các vắc xin hiệu quả, nửa triệu người chết (vì biến chủng Omicron) là con số đáng lưu ý. Trong khi mọi người đều nói rằng Omicron nhẹ hơn, họ đã bỏ qua chi tiết rằng nửa triệu người đã chết kể từ khi biến chủng này được phát hiện. Điều đó quá mức bi kịch”, quan chức WHO cảnh báo.

Trong khi đó, theo bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, nhận định số ca mắc Omicron là “đáng kinh ngạc”, đồng thời cho rằng số ca mắc và tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều so với số liệu được công bố.

“Omicron khiến các mức đỉnh trước đây gần như bằng phẳng. Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch. Tôi hy vọng chúng ta đang tiến gần hơn đến giai đoạn cuối của đại dịch. Nhưng nhiều quốc gia vẫn chưa vượt qua đỉnh điểm của Omicron”, bà Van Kerkhove nhấn mạnh.

Bà Van Kerkhove cho biết, bà vô cùng lo ngại vì số ca tử vong đã tăng lên trong vài tuần liên tiếp. “Loại virus này vẫn rất nguy hiểm”, bà Van Kerkhove cảnh báo.

Thanh Bình (lược dịch)