Giáo sư phát triển vắc-xin Covid-19 AstraZeneca 'biến' thành búp bê Barbie

Nhà khoa học đồng sáng chế vắc-xin Covid-19 Oxford/AstraZeneca là bà Sarah Gilbert trở thành nguyên mẫu để hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng cho ra đời mẫu búp bê Barbie mới.

Trước đó, nữ Giáo sư người Anh (59 tuổi) tại Đại học Oxford đã vinh dự được Hoàng gia Anh phong tước hiệu quý bà.

Nữ Giáo sư người Anh đồng phát triển vắc-xin Covid-19 AstraZeneca là nguyên mẫu cho búp bê Barbie mới. (Ảnh: CNN)

Theo đó, bà Gilbert là 1 trong 6 người phụ nữ được vinh danh trong cuộc chiến chống Covid-19 và trở thành hình mẫu cho các mẫu búp bê Barbie mới.

Nhà sản xuất dòng búp bê Barbie là Mattel Inc xác nhận 6 mẫu búp bê mới được chế tác theo những “nhân vật tiêu biểu”.

Trước đây, hãng đã cho ra mắt búp bê Barbie mô phỏng hình dáng của một số người nổi tiếng trên thế giới như ca sĩ Beyoncé, diễn viên Marilyn Monroe và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt.

Theo CNN, hình mẫu búp bê của Giáo sư Gilbert mang mái tóc màu nâu vàng, cặp kính viền đen quá khổ, cùng bộ suit màu xanh navy và áo sơ mi màu trắng.

“Thật ngạc nhiên khi tôi chở thành hình mẫu cho búp bê Barbie. Nhưng tôi cũng hy vọng búp bê sẽ truyền cảm hứng cho những bé gái về việc chọn ngành khoa học để theo đuổi”, CNN dẫn lời bà Gilbert.

Nữ Giáo sư Gilbert hy vọng búp bê mới sẽ truyền cảm hứng cho các bé gái trên thế giới chọn ngành khoa học. (Ảnh: CNN)

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận WISE, Giáo sư Gilbert đang truyền cảm hứng cho các bé gái trên thế giới theo đuổi ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Khi tham gia chương trình, các bé gái sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ công ty đồ chơi Mattel Inc.

Tuyên bố từ công ty Mattel Inc cho biết thêm, ngoài mẫu búp bê của Giáo sư Gilbert, các mẫu búp bê mới còn theo nguyên mẫu của nhân viên y tế Amy O’Sullivan, người đầu tiên điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Wycoff tại Brooklyn, New York; bác sĩ Audrey Cruz, bác sĩ chống dịch tuyến đầu ở Las Vegas và là người chống nạn phân biệt chủng tộc; cùng nhà nghiên cứu y sinh học là Tiến sĩ Jaqueline Goes de Jesus, người sắp xếp trình tự bộ gene một biến chủng Covid-19 xuất hiện tại Brazil.

Tình cảnh trái ngược của người tiêm và không tiêm vắc-xin Covid-19 Người vợ tiêm vắc-xin Covid-19 và khỏi bệnh sau 10 ngày nhiễm virus corona, nhưng người chồng phải nằm ICU do không tiêm vắc-xin.

Minh Thu (lược dịch)