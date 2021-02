Hàn Quốc chuẩn bị tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca và Pfizer diện rộng

Theo thông báo vào hôm nay (23/2) của Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), cơ quan này sẽ bắt đầu thực hiện chương trình tiêm miễn phí vắc-xin Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca bắt đầu từ ngày 26/2 và vắc-xin Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer từ ngày 27/2.

Cụ thể, bắt đầu từ 9h sáng ngày 26/2, các nhân viên y tế và bệnh nhân ngoại trừ những người trên 65 tuổi tại các viện dưỡng lão và những khu vực bị đánh giá nguy cơ cao mắc Covid-19 sẽ được tiêm lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Hàn Quốc triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 của hãng AstraZeneca từ ngày 26/2. (Ảnh: Yonhap)

KDCA cho hay, tổng cộng 289.271 người tương đương 93,6% bệnh nhân và nhân viên làm việc tại các cơ sở gồm viện điều dưỡng, nhà dưỡng lão và trung tâm phục hồi sẽ được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca.

Cũng theo KDCA, vắc-xin Covid-19 của hãng AstraZeneca được Công ty SK Bioscience, cơ sở sản xuất vắc-xin của Tập đoàn SK, sản xuất tại nhà máy ở thành phố Andong.

Trong khi đó, từ ngày 27/2, vắc-xin Covid-19 của hãng Pfizer sẽ được tiêm cho 58.500 nhân viên y tế đang tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Vắc- xin Covid-19 của AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C và không cần hệ thống bảo quản riêng. Trong khi đó, vắc-xin Covid-19 của hãng dược Pfizer của Mỹ phải bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C, do đó gây khó trong việc bảo quản và phân phối.

Trước đó, Hàn Quốc thông báo quốc gia này có kế hoạch đạt 70% dân số được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vào tháng Chín năm nay để hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Chính phủ Hàn Quốc cũng ra thông báo nhấn mạnh sẽ đảm bảo nguồn cung đủ vắc-xin Covid-19 để tiêm cho 56 triệu dân.

Song theo một số chuyên gia y tế, ít nhất 90% dân số được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 mới có thể tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chưa tới 50% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng tiêm vắc-xin Covid-19 ngay lập tức mà không cần chờ có những báo cáo về tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19.

Theo đó, trong cuộc khảo sát được tiến hành với 1.020 người ở độ tuổi từ 18 của Viện Dư luận Xã hội Hàn Quốc, chỉ 45,8% cho biết sẵn sàng tiêm vắc-xin Covid-19. Song 45,7% cho hay, họ sẽ hoãn tiêm vắc-xin “để xem xét tình hình” liên quan tới các tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, 5,1% cho biết, họ từ chối tiêm vắc-xin và 3,4% nhận định họ không chắc có nên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hay không.

Minh Thu (lược dịch)