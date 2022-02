Xưởng in tiền bốc cháy dữ dội, hơn 30 người bị thương, hàng trăm người đi sơ tán

Một xưởng in tiền có độ bảo mật cao của khu vực châu Âu bị cháy khiến hơn 30 người bị thương và hàng trăm người phải đi sơ tán.

Hơn 30 người bị thương và hàng trăm người khác phải đi sơ tán trong vụ cháy ở xưởng in tiền của Ngân hàng Trung ương Pháp tại xã Chamalieres thuộc tỉnh Puy-de-Dôme.

Lực lượng cứu hỏa đã mất tới 3 tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy lớn xảy ra vào sáng ngày 9/2. Lính cứu hỏa cũng đã sơ tán 387 nhân viên làm việc trong nhà máy in tiền tới nơi an toàn. Ngoài ra, do khói lớn liên tục bốc ra từ nhà máy, người dân ở xã Chamalieres được khuyến cáo ở yên trong nhà và đóng các cửa sổ để tránh hít phải khói độc.

RT đưa tin, hình ảnh tại hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa phun nước từ nhiều phía để dập lửa, trong khi cột khói đen liên tiếp phả lên không trung từ trên mái của xưởng in tiền.

Chính quyền địa phương xác nhận, đám cháy đã được kiểm soát sau 3 tiếng lực lượng cứu hỏa làm việc. Rất may ngọn lửa không cháy lan sang khu vực để hóa chất trong nhà máy.

Trong một tuyên bố, các quan chức khu vực cho biết 34 người đã bị thương nhẹ sau vụ việc và có 10 người phải vào viện điều trị. Trong số những người bị thương có 2 lính cứu hỏa.

Nằm dưới sự điều hành của Ngân hàng Trung ương Pháp, nhà máy in tiền Chamalieres là 1 trong 11 cơ sở in tiền có độ bảo mật cao ở khu vực châu Âu và là nơi sản xuất các loại tiền giấy lưu hành ở châu Âu.

Minh Thu (lược dịch)