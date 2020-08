Cầu đường sắt xuyên biên giới đầu tiên Nga – Trung sắp thông làn

Đây là tuyên bố của chính quyền khu tự trị Do Thái của Nga vào ngày 12/8. Cây cầu đường sắt với phần chính dài 2.209 m nối vùng Viễn Đông của Nga với tỉnh Hắc Long Giang ở cực bắc Trung Quốc.

Cụ thể, cây cầu nối vùng Nizhneleninskoye thuộc khu tự trị Do Thái của Nga với thành phố Đồng Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Đây sẽ là cầu đường sắt đầu tiên nối giữa hai nước. Khi cây cầu được khai thông, hoạt động trao đổi thương mại giữa Nga – Trung sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Trung Quốc đã hoàn thành phần xây dựng đoạn cầu mà nước này phụ trách. Về phía Nga, quyền Thống đốc khu tự trị Do Thái của Nga là ông Rostislav Goldstein cho biết, đơn vị thi công “sẽ cố gắng hoàn thành công việc đúng thời hạn là quý I năm 2021”.

Cây cầu đường sắt bắc qua sông Amur theo cách gọi của Nga mà Trung Quốc gọi là sông Hắc Long Giang được chính thức xây dựng vào tháng 12/2016, sau 28 năm đàm phán. Tổng kinh phí xây dựng cây cầu là 300 triệu USD.

Hãng tin CNS của Trung Quốc cho hay, phần cầu và đường nối dài 6,5 km nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, còn 13,5 km nằm bên phía Nga. Cây cầy được xây dựng với thiết kế lưu lượng hàng hóa qua lại hàng năm là 21 triệu tấn.

Ngoài ra, phần đường cao tốc trên cây cầu đướng sắt này đã hoàn thành xây dựng vào năm 2019. Hoạt động trao đổi thương mại giữa Nga – Trung sẽ được thúc đẩy do cây cầu bắc qua sông Amur giúp rút ngắn quãng đường di chuyển qua biên giới hai nước khoảng 3,5 km so với trước đây. Nga hiện có kế hoạch xuất khẩu quặng sắt, than đá, phân bón, gỗ và nhiều mặt hàng khác sang Trung Quốc qua tuyến đường sắt bắc qua sông Amur.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt là yếu tố gây cản trở lớn cho hoạt động giao thương giữa biên giới Nga – Trung trong nhiều năm qua. Do đó, dự án xây cầu đường sắt qua sông Amur được kỳ vọng giải quyết vấn đề trên.

Ông Alexander Kozlov, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông của Nga từng tuyên bố, sau khi toàn bộ hoạt động xây dựng cây cầu hoàn thành, khối lượng hàng hóa vận chuyển giữa Nga – Trung có thể tăng lên 8 lần.

Bên cạnh đó, cây cầu còn thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai nước với du khách Trung Quốc tới Nga có thể tăng lên con số 2 triệu người. Song thời gian đầu, du khách chưa thể sử dụng cây cầu này bởi nó mới chỉ phục vụ các đoàn xe tải chở hàng. Còn theo ông Kozlov, Nga cũng sẽ cho xây dựng thêm một cáp treo qua sông Amur để phục vụ khách du lịch.

Minh Thu (lược dịch)