Cận cảnh người dân châu Âu đối phó với nắng nóng như ‘thiêu đốt’:

Một người phục vụ trong đợt nắng nóng ở Toulouse (Pháp). Nhiệt độ không khí ở Pháp cao hơn 6-13 độ C so với mức bình thường của tháng 6. Trước khi kết thúc đợt nắng nóng, nhiều chuyên gia dự báo nhiệt độ không khí ở phía tây nam của Pháp sẽ lên tới 39-44 độ C.