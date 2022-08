Ba sĩ quan Ấn Độ bị sa thải vì phóng nhầm tên lửa sang nước láng giềng

Sau 5 tháng xảy ra vụ phóng nhầm tên lửa sang quốc gia láng giềng, 3 sĩ quan Ấn Độ đã bị sa thải.

Hôm 23/8, không quân Ấn Độ thông báo chính phủ nước này đã sa thải 3 sĩ quan vì phóng nhầm tên lửa sang quốc gia láng giềng Pakistan hồi tháng Ba. Vụ việc đã được hai nước giải quyết trong hòa bình do không có thương vong về người.

Các chuyên gia quân sự từng nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm liên quan tới sự cố hoặc hiểu nhầm giữa Ấn Độ và Pakistan, do hai quốc gia láng giềng từng rơi vào 3 cuộc chiến và hàng loạt cuộc đụng độ vũ trang quy mô nhỏ hơn mà chủ yếu xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ ở Kashmir.

Hiện trường tên lửa Ấn Độ bị phóng nhầm sang lãnh thổ Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, trước đó, vào ngày 9/3, tên lửa hành trình tấn công mặt đất có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển đã bất ngờ phóng vào lãnh thổ Pakistan. Ngay lập tức, phía Pakistan yêu cầu Ấn Độ đưa ra lời giải thích theo cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn những vụ phóng tên lửa do sự cố.

“Ủy ban Điều tra được thành lập để điều tra vụ đã phát hiện sai sót trong quy định hoạt động theo tiêu chuẩn của 3 sĩ quan dẫn tới vụ phóng nhầm tên lửa”, tuyên bố từ không quân Ấn Độ cho biết.

Cũng theo không quân Ấn Độ, chính phủ nước này đã sa thải 3 sĩ quan và quyết định được thực thi ngay lập tức hôm 23/8.

Hồi tháng Ba, sau vụ phóng nhầm, các quan chức Pakistan cho biết tên lửa Ấn Độ không gắn đầu đạn đã rơi xuống khu vực gần thành phố Mian Channu, cách thủ đô Islamabad khoảng 500 km.

Văn phòng Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại biện Ấn Độ ở Islamabad để bày tỏ sự phản đối trước hành vi bị cáo buộc vi phạm không phận, và có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự cũng như tính mạng của dân thường.

Một quan chức không quân Pakistan cho hay vật thể phóng từ lãnh thổ Ấn Độ đã bay ở độ cao 12.200 m, có tốc độ di chuyển nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, cũng như bay vào không phận Pakistan 124 km.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Mỹ, tầm bắn của tên lửa BrahMos là từ 300 – 500 km. Với tầm bắn này, tên lửa BrahMos có thể tấn công thủ đô Islamabad của Pakistan khi được phóng từ phía bắc Ấn Độ.

Minh Thu (lược dịch)