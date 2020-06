85% nhà hàng ở Mỹ có nguy cơ đóng cửa vì dịch Covid-19

Cuộc khảo sát cho thấy, chỉ trong vòng hai tuần cuối của tháng 3, doanh thu của các nhà hàng tư nhân giảm hơn 70% so với các năm trước. Trên thực tế, doanh thu của các nhà hàng độc lập giảm trung bình 60% so với cuối năm ngoái. Nhiều quán ăn tính đến thời điểm hiện tại vẫn phải đóng cửa, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 4,5 triệu việc làm bị mất do sự bùng phát của dịch Covid 19.

Báo cáo cho biết: "Những tổn thất việc làm ở ngành công nghiệp dịch vụ này chiếm tới hơn một phần tư số người thất nghiệp ở Mỹ kể từ tháng Hai, đây là con số lớn chưa từng có kể từ sau Cuộc đại khủng hoảng (1929)".

Nhiều nhà hàng tư nhân ở Mỹ khó "trụ" đến cuối năm do dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Business Insider

Không giống như các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh khi người mua có thể đặt giao hàng hoặc mang về, các nhà hàng tư nhân phụ thuộc rất lớn vào việc khách đến dùng bữa tận nơi, do đó đây là bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

85% nhà hàng tư nhân đóng cửa sẽ tác động không nhỏ tới nền kinh tế Hoa Kỳ. Cũng theo báo cáo, các cơ sở tư nhân như vậy chiếm tỷ trọng rất lớn trong ngành công nghiệp nhà hàng khi đạt hơn 760 tỉ USD doanh số hàng năm và tạo việc làm cho hàng triệu người trên khắp nước Mỹ.

"Hàng triệu công việc đang bị đe dọa, sự sụp đổ của các nhà hàng tư nhân sẽ kéo theo hàng loạt các ngành công nghiệp dịch vụ khác như du lịch, khách sạn, giải trí trong nhiều năm tới. Không những thế, điều này cũng sẽ gây mất ổn định thị trường bất động sản nếu các nhà hàng này không thể trả tiền thuê mặt bằng", báo cáo cho biết thêm.

Để đảm bảo các nhà hàng có thể trụ lại đến cuối năm nay, Liên Hiệp các nhà hàng tư nhân Hoa Kỳ cho rằng, Chính phủ Liên bang cần trợ cấp cho các doanh nghiệp thông qua Quỹ bình ổn nhà hàng. 120 tỉ USD là con số được đưa ra, số tiền trợ cấp này sẽ giúp các nhà hàng tư nhân duy trì kể cả khi vẫn phải đóng cửa hay chỉ bán mang về. Liên Hiệp các nhà hàng tư nhân dự đoán Quỹ bình ổn sẽ mang lại ít nhất là 248 tỉ USD về mặt lợi nhuận kinh tế.

Tính đến sáng nay (16/6), nước Mỹ đã có 2.182.908 ca mắc Covid 19, trong đó 118.282 ca tử vong. Trong khi tình hình dich bệnh giảm ở 1 số điểm nóng như New York hay New Jersey, số người nhập viện lại tăng ở các bang khác như Florida, Texas.

Thế Bách (lược dịch)