Sức hút của Vinamilk tại triển lãm quốc tế ngành sữa Vietnam Dairy 2024

Điểm đến nổi bật tại triển lãm ngành sữa lớn nhất năm

Là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và đang đẩy mạnh chiến lược đổi mới thương hiệu mạnh mẽ, Vinamilk đã chứng minh “sức hút” của mình tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành sữa và sản phẩm sữa 2024. Đây là sự kiện lớn nhất năm của ngành, quy tụ gần 200 gian hàng từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia.

“Chủ đề “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” của triển lãm năm nay cũng là thông điệp Vinamilk mong muốn truyền tải. Vì ngành sữa, không chỉ mang sứ mệnh đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho mọi người, mà còn đóng góp lớn cho sự phát triển chung, vì một cuộc sống hạnh phúc hơn, một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững hơn”, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk chia sẻ về chủ đề của Vietnam Dairy 2024.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk phát biểu tại sự kiện khai mạc triển lãm Vietnam Dairy 2024

Tại triển lãm năm nay, Vinamilk đã mang đến một không gian đa chiều độc đáo, giới thiệu các dòng sản phẩm tiên phong, đột phá về công nghệ và dinh dưỡng, sức khỏe như sữa tươi Vinamilk 100%, Vinamilk Green Farm, sữa hạt 9 loại hạt Vinamilk... Đây cũng là loạt sản phẩm đã chinh phục các giải thưởng danh giá thế giới trong ngành thực phẩm như giải thưởng Sáng tạo Ngành Sữa Thế Giới (World Dairy Innovation Awards 2023), giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Awards 2023), chứng nhận Clean Label của tổ chức Clean Label Project…

Ngoài ra, khu vực giới thiệu các món thức uống được pha chế từ sản phẩm Vinamilk theo công thức sáng tạo cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. Vẫn là những sản phẩm Vinamilk quen thuộc trong mỗi gia đình như sữa tươi, sữa đặc, sữa chua… nhưng được biến tấu thành những thức uống vừa ngon mắt , vừa ngon miệng.

Super Nut Cappuccino, kem tươi Vinamilk Frozen Yogurt, Slush Vfresh Necta Đào… là những món nước sáng tạo, thu hút đông đảo khách đến thử

Lan tỏa thông điệp “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”

Bên cạnh trải nghiệm không gian đa sắc màu, Vinamilk đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến môi trường như: Đổi vỏ hộp nhận quà xanh; Check-in tại Vinamilk Net Zero để góp cây cho Việt Nam thông qua dự án Cánh rừng Net Zero Vinamilk… Những hoạt động này cũng hưởng ứng thông điệp chung của triển lãm năm nay về phát triển bền vững.

Các em nhỏ được uống sữa thỏa thích, tham gia sân chơi miễn phí và các hoạt động đổi vỏ hộp sữa lấy quà, check-in góp cây cho rừng nhân ngày 1/6

Phát triển bền vững, đã trở thành “từ khóa” nổi bật của ngành sữa trên thế giới. Không nằm ngoài xu hướng này, ngành sữa Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phát triển bền vững, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh. Theo ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam - đó cũng là lý do các doanh nghiệp, như Vinamilk, đã tạo được dấu ấn “xanh” tại triển lãm năm nay với hành trình Vinamilk tiến đến Net Zero (đạt phát thải ròng bằng 0).

“Chúng ta đã có những nhà máy, trang trại đầu tiên đạt trung hòa carbon, Việt Nam cũng đã có doanh nghiệp tham gia trong sáng kiến toàn cầu của ngành sữa về Net Zero. Đó là các bước tiến lớn của ngành sữa Việt Nam. Tôi cho rằng, sự tích cực của doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt sẽ tạo được tác động lớn, giúp thúc đẩy sản xuất xanh - tiêu dùng xanh của ngành, hướng đến mục tiêu chung là Net Zero”, ông Trung chia sẻ.

Khách tham quan triển lãm check-in tại khu vực của Vinamilk có thể góp 1 cây xanh cho Việt Nam qua dự án Cánh rừng Net Zero

Vinamilk là doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng mục tiêu đầy thách thức theo cam kết của Chính Phủ tại COP26 với chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050. Vinamilk cũng là đơn vị đầu tiên tham gia ủng hộ sáng kiến Pathways to Dairy Net Zero của ngành sữa thế giới, công bố lộ trình tiến đến Net Zero vào 2050 và đồng thời thực hiện dự án “Cánh rừng Net Zero Vinamilk”…

Các khách mời đến tham quan khu vực của Vinamilk tại triển lãm

Chưa đầy 1 năm từ khi công bố lộ trình, Vinamilk đã có 3 đơn vị đạt chứng nhận trung hòa carbon (Net Zero) theo tiêu chuẩn PAS2060:2014 và cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt Net Zero theo tiêu chuẩn này. Tất cả nỗ lực này nằm trong lộ trình xanh mà Vinamilk đã và đang đẩy mạnh để thực hiện các cam kết về phát triển bền vững cũng như sứ mệnh “chăm sóc” cốt lõi trong gần 50 năm qua.

Hoàng Ly