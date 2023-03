Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/3

VN-Index

Ngày 30/3, nhịp hồi của thị trường sang phiên thứ 8 liên tiếp. Thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất, áp lực chốt lời đang gia tăng. Dòng chứng khoán giảm nhiệt, nhường chỗ cho bất động sản kéo thị trường.

Kết thúc phiên 30/3, VN-Index tăng 3,11 điểm (+0,29%), lên 1.059,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 634 triệu đơn vị, giá trị 11.042,8 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,17%), lên 205,95 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,66 triệu đơn vị, giá trị 992,6 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,31%), xuống 76,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 27,2 triệu đơn vị, giá trị 293,4 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 20,32 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 418,01 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tin doanh nghiệp niêm yết

* GEX: Theo tài liệu ĐHĐCĐ của CTCP Tập đoàn Gelex (GEX), Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 là 37.457 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng, bằng 61% so với năm 2022.

* SSI: CTCP Chứng khoán SSI (SSI) thông qua kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Doanh thu hợp nhất là 6.917 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 2.540 tỷ đồng.

* TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đưa ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng. Công ty ưu tiên công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giữ vững mức ổn định.

* DQC: CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. DQC đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.200 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 27% so với năm 2022. HĐQT trình cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Điện Quang.

* HAX: Theo tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX), công ty đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng. HAX trình cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

* VNR: Tổng CTCP Tái bảo hiểm Việt Nam (VNR) thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên với doanh thu 2.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 12%.

* VCI: Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 3.246 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 5,6% so với năm 2022. Kế hoạch cổ tức 2023 trình ĐHĐCĐ là 10 - 20%, uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

* KOS: CTCP Kosy (KOS) giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng so với năm 2021 đã công bố. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 36,5% và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 41,41% tương ứng số tiền 9,7 tỷ đồng.

* PAN: CTCP Tập đoàn PAN (PAN) giải trình về biến động kết quả kinh doanh năm 2022 so với cùng kỳ. Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn này đạt 13,6 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 794 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Giao dịch cổ phiếu

* SAM: CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI), cổ đông của CTCP Sam Holdings (SAM) đăng ký bán toàn bộ hơn 2,96 triệu cổ phiếu SAM sở hữu, tỷ lệ 0,78%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/4 đến 28/4 theo phương thức thỏa thuận.

* HAH: CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) mua vào 225.000 cổ phiếu HAH trong ngày 29/3. Qua đó, nâng sở hữu tại HAH lên hơn 8,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,32%.

* PC1: Bà Vũ Thị Thu Trang, em dâu ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 (PC1), đăng ký bán 167.200 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 64.526 cổ phiếu, tỷ lệ 0,02%. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 22/3.

* KSD: Ông Hoàng Tùng, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư DNA (KSD), đăng ký bán toàn bộ hơn 610.000 cổ phiếu KSD, tỷ lệ 5,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/4 đến 28/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nhận định thị trường

* Chứng khoán SHS: VN-Index đang dần đi vào khu vực tích lũy nên sóng hồi ngắn hạn sẽ không thể tăng quá mạnh. Xu hướng hồi phục có thể tiếp tục diễn ra nhưng không có nhiều kỳ vọng vượt qua mức 1.150 điểm.

Về vĩ mô có thể thấy giai đoạn hiện tại là giai đoạn khó đoán định. Lãi suất trong nước giảm nhưng rủi ro từ thị trường trái phiếu vẫn cao, kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn vì lạm phát và nhiều nguy cơ suy thoái...

* Chứng khoán MB (MBS): Về kỹ thuật, khu vực 1.065-1.068 điểm đang là vùng kháng cự cho nhịp phục hồi này. Nhiều khả năng thị trường vẫn tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần nhưng áp lực chốt lời sẽ mạnh hơn nữa. Nhà đầu tư không nên mua đuổi trong phiên, có thể chốt lời từ phần danh mục.

Duy Anh