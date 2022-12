Clip ghi lại sự cố thang máy bị tụt, kẹt lơ lửng giữa tầng 2 xuống giữa tầng 1 khiến 10 người mắc kẹt bên trong khoảng 10 phút.

Hàng loạt sự cố thang máy rơi, kẹt, xảy ra tại tòa nhà CT2 khu chung cư Cát Tường Eco (đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) khiến cư dân hoang mang, bức xúc.

Vào sáng 11/12/2022, Chủ đầu tư (CĐT) chung cư Cát Tường Eco là Công ty Cổ phần Cát Tường đã cùng với Ban Quản trị họp với cư dân tòa nhà CT2 để đưa ra giải pháp xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Ban quản lý tòa nhà cho biết, hàng tháng ban quản lý tòa nhà đều đảm bảo vận hành, bảo trì bảo dưỡng đầy đủ, đúng quy trình và xử lý các sự cố kịp thời đảm bảo an toàn cho cư dân.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Đồng Minh Sửu, Trưởng Bản quản trị tòa nhà cho biết: "Thống kê từ tháng 6/22-12/2022 đã xảy ra 11 lỗi theo kiểm tra trên biến tần của thang máy tại tòa CT2. Trong đó ngày 06/8/2022 xảy ra lỗi tương đối lớn đó là thang từ tầng 1 lên tầng 2 bị kẹt, không thể lên được.

Bộ phận cứu hộ cứu nạn của chung cư đã tiến hành giải cứu an toàn cho những cư dân bị mắc kẹt. Sau đó tới ngày 06/12/2022 lại xảy ra lỗi tương tự. Chúng tôi đã yêu cầu bên bảo trì tìm nguyên nhân để báo cáo lại cư dân và có biện pháp khắc phục.

Trong quá trình bên bảo trì chưa có văn bản giải thích chúng tôi cũng phản ánh với CĐT xem lại chất lượng thang để đảm bảo an toàn cho cư dân".

Một trong 12 thang máy đã được kiểm định an toàn đảm bảo chất lượng vào ngày 18/8/2022.

Ông Sửu cũng cho biết, CĐT đã thuê chuyên gia đơn vị sản xuất thang từ Trung Quốc sang kiểm tra chất lượng 12 thang tại khu chung cư Cát Tường Eco, đồng thời thuê cả một bên kiểm định chất lượng thang. Qua đó phát hiện trong quá trình lắp đặt thì thang số 1 của tòa CT2 (1 trong 12 thang) đã không lắp đặt chuẩn ngay từ đầu, do vậy dù cho BQT hay bên bảo trì có khắc phục sửa chữa bao nhiêu lần cũng không xử lý triệt để được lỗi của thang này.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Cát Tường, Chủ đầu tư chung cư Cát Tường Eco cho rằng: "Sự cố thang máy tại khu chung cư Cát Tường Eco xảy ra bước đầu được xác định là do 3 nguyên nhân.

Thứ nhất là do bên đơn vị bảo trì thang máy do BQT thuê thì công tác bảo trì định kỳ hằng tháng làm vẫn chưa đúng với quy trình bảo trì của hệ thống thang dẫn tới chất lượng thang bị ảnh hưởng.

Thứ hai là trong quá trình sử dụng vận chuyển vật tư, bởi đây không phải thang hàng do vậy các vật tư đụng chạm vào khiến vỏ thang bị móp, méo, cửa thang không chuẩn nên ảnh hưởng tới hoạt động của thang, phát sinh lỗi khi động vào cửa thang.

Thứ ba, trong số 12 cây thang có 1 cây thang bị lỗi do quá trình lắp đặt ban đầu. Độ chính xác không được tuyệt đối, do vậy sau 1 thời gian vận hành là 4 năm thì có bị ảnh hưởng do lỗi lắp đặt ngay từ ban đầu".

"Bất cứ thang máy nào trong quá trình sử dụng cũng đều sẽ có phát sinh lỗi, đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, tại thang số 1 này sỗ lần phát sinh lỗi là cao. Xét về mặt trách nhiệm của chủ đầu tư, chúng tôi đã cam kết với cư dân sẽ xử lý triệt để.

Thông thường thang máy được bảo hành 36 tháng, và thang ở đây đã được đưa vào sử dụng 4 năm rồi. Nếu xét về nội dung nào đấy thì đã 48 tháng sử dụng, đã hết thời gian bảo hành, đơn vị sử dụng thang sẽ phải sửa chữa. Đó là về lý.

Tuy nhiên bên CĐT tự nhận thấy có một phần trách nhiệm trong vụ việc này nên sẽ cam kết đồng hành cùng BQT để xử lý vấn đề này. Chúng tôi sẽ chịu 100% chi phí sửa lỗi của thang máy", ông Dũng nói thêm.

Nói về hướng giải quyết của CĐT sau cuộc họp với cư dân ngày 11/12, ông Sửu cho biết: "CĐT điều một đơn vị chuyên bảo trì được đào tạo bài bản chuyên môn cao tới để bảo trì bảo dưỡng khắc phục dù lỗi nhỏ nhất của thang máy.

Đối với thang máy số 1 sẽ dỡ ra và lắp đặt lại từ đầu, thời gian dự kiến mất khoảng 20-25 ngày. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng tới việc đi lại của cư dân trong thời gian cận Tết và trong khi chờ nhận được ý kiến đồng thuận của cư dân thì dự kiến ra Tết sẽ triển khai tháo dỡ lắp đặt lại chiếc thang máy số 1".

Trong thời gian này đội bảo trì bảo dưỡng thang máy sẽ thường xuyên túc trực để sẵn sàng xử lý, khắc phục lỗi dù là nhỏ nhất của thang máy.

Chúng tôi cũng là cư dân tại chung cư này, bất cứ ai gặp sự cố thang máy đều rất lo sợ. Vì thế với trách nhiệm BQT chúng tôi đều cố gắng tìm ra các lỗi, giám sát các đơn vị bảo hành bảo trì để tìm ra lỗi và xử lý triệt để tránh sự hoang mang của cư dân. Sau cuộc họp và nghe CĐT cam kết thì cư dân cũng đã thấy yên tâm phần nào".

