Thang máy chung cư liên tục rơi, kẹt, nhốt trẻ nhỏ, cư dân sống trong sợ hãi

Sự cố thang máy liên tục xảy ra tại chung cư Cát Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp Bắc Ninh khiến cư dân tại đây bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị S.Đ cư dân khu CT2 bức xúc chia sẻ: "Trong một năm qua cư dân quá nhiều lần phải chịu đựng cảnh thang máy kẹt, trượt 2 -3 tầng, phải giải cứu rất nguy hiểm. Mặc dù đã phản ánh quá nhiều lần tới Ban Quản trị, Ban Quản lý, Chủ đầu tư... nhưng tình hình vẫn tiếp diễn. Cư dân rất sợ hãi khi đi thang máy hàng ngày như thế này. Chúng tôi tha thiết mong chính quyền đia phương vào cuộc, xử lý vì tính mạng bao con người tại đây".

Đây là đoạn clip ghi lại sự cố xảy ra tại thang máy số 1 ngày 06/8/2022: thang bị tụt từ giữa tầng 2 xuống giữa tầng 1 khiến 10 người mắc kẹt bên trong khoảng 10 phút. Cũng trong ngày 6/8, cả 3 thang bên toà tòa CT2 đều có vấn đề.

Sau đó 4 tháng, vào ngày 06/12/2022 cũng tại thang máy số 1 này lại xảy ra sự cố khiến nhiều trẻ em mắc kẹt.

Liên tiếp các ngày sau đó, vào ngày 7/12 khi chỉ có một mình trong thang máy, một bé gái đã hoảng loạn khi vừa bước vào thang máy thì gặp sự cố mất điện khoảng hơn 2 phút.

Sự cố mất điện thang ngày 8/12/2022.

Đây chỉ là những video được ghi hình lại trong vô số lần thang máy gặp sự cố tại chung cư này khiến cư dân ở đây vô cùng hoang mang.

Cư dân tòa CT1 chung cư Cát Tường Eco chia sẻ: "Nhà tôi tầng 13, tôi đã từng bị rơi thang từ tầng 11 xuống tầng 6. Cảm giác một mình trong thang máy thật đáng sợ, chân tay bủn rủn và lần sau cảm giác không dám bước chân vào thang máy";

Anh Ngô Đ. P. ở tòa CT2 chia sẻ: "Nhà tôi có 5 người thì 4 người đã được trải qua cảm giác rơi tháng máy rơi tự do là như thế nào rồi. Vì thế rất là lo sợ".

Chị Thùy L. cư dân tòa CT2 cũng đưa ý kiến: "Rất may mắn là không ai bị ngạt thở do thiếu oxy. Nhưng như thế này quá nguy hiểm tới tính mạng. Giả sử rơi tự do từ tầng 19 xuống tầng G thì không biết hậu quả sẽ như thế nào".

Cư dân kiến nghị giải quyết vấn đề chất lượng thang máy, mong cơ quan chức năng vào cuộc đòi lại quyền lợi cho cư dân Cát Tường Eco

Theo chị S.Đ chia sẻ, may mắn tới thời điểm hiện tại chưa có ai bị thương vì sự cố thang máy, tuy nhiên tất cả mọi người đều thấp thỏm, bất an. Cư dân đã phản ánh rất nhiều trên các nhóm chung của tòa nhà, trong đó bao gồm các thành viên của ban quản lý, ban quản trị và cũng đã gửi đơn phản ánh về vấn nạn thang máy ngày 10/8/2022 cho ban quản trị chung cư. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có hướng xử lý khắc phục, hơn 3.300 cư dân đang sống tại khu chung cư này lo lắng, bất an.

Khi bài chia sẻ của chị S. Đ. được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt chú ý của cư dân mạng.

"Ở phòng trọ dưới mặt đất thôi chứ ở chung cư như thế này sợ lắm. Thang máy tháng 30 ngày thì bảo trì 28 ngày, 2 ngày còn lại là rơi. Ám ảnh";

"Quá nguy hiểm. Có trường hợp người chui ra rồi lại bị rớt xuống hầm thang rồi đấy. Xem clip này mà rùng mình".

PV đang liên hệ Ban quản trị, nhà cung cấp thang máy để có câu trả lời về sự việc đang gây bức xúc cho hơn 3000 cư dân tại khu chung cư Cát Tường Eco này.

Lam Giang

Ảnh, clip: NVCC