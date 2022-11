Siêu sao Jack Grealish của Anh tiết lộ bí mật đằng sau đôi tất thấp và bắp chân ‘siêu’ to

Về bắp chân to, Jack Grealish khẳng định tất cả là do di truyền: “Thực ra tôi chẳng làm gì cả. Đó chỉ là đặc điểm di truyền trong gia đình. Ông tôi luôn có bắp chân to khi ông chơi bóng đá. Nhưng tôi không thực hiện bất kỳ bài tập bắp chân nào trong phòng tập thể dục hay bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, đặc điểm này tôi đã có ngay từ nhỏ”.

Jack Grealish đã tiết lộ lý do mê tín đằng sau đôi tất thấp nổi tiếng.

Và Grealish đã chia sẻ rằng việc để tất thấp là một sự mê tín. Anh nói: "Tôi nghĩ rằng tôi khoảng 14 hoặc 15 tuổi và chúng tôi được Macron tài trợ tại Aston Villa và những chiếc tất thường bị co lại khi giặt. Khi tập luyện, tôi không thể xỏ chúng qua bắp chân vì tất quá nhỏ. Vì vậy, tôi bắt đầu đi tất dưới bắp chân khi tập luyện và mùa giải đó tôi đã chơi rất tốt. Vì vậy, sau đó tôi bắt đầu đi tất dưới bắp chân trong các trận đấu. Đó chỉ là thứ bị mắc kẹt và tôi đã có một mùa giải tốt như vậy”.

Người hâm mộ đã lên tiếng về bắp chân của Grealish ở Qatar, với một câu nói: “Tôi rất thích trận Mỹ-Anh cho đến khi nhận thấy bắp chân đột biến của Jack Grealish, thứ đã trở thành tâm điểm của tôi sau đó”.

Một người tuyên bố: “Jack Grealish đi tất quá thấp vì nếu kéo chúng qua bắp chân, anh ấy sẽ bị mất tuần hoàn máu ở chân”.

Đối với chiến dịch World Cup của đội tuyển Anh, Grealish vẫn chưa bắt đầu một trận đấu nào cho đội bóng của HLV Gareth Southgate.

Nhưng anh đã cho người hâm mộ nhìn thoáng qua về bắp chân khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Iran và Mỹ.

Grealish hiện đang hy vọng sẽ có trận ra quân đầu tiên trước Xứ Wales vào ngày 29/11. Anh đã cảnh báo các đồng đội tuyển Anh không được đánh giá thấp Gareth Bale sau trận hòa 0-0 buồn tẻ trước Mỹ.

Grealish nói: "Xứ Wales có một số cầu thủ rất hay và họ sẽ thi đấu vì niềm kiêu hãnh. Trong suy nghĩ của họ, xứ Wales vẫn chưa bị loại. Họ còn một trận đấu để chơi và vẫn có thể vượt qua vòng bàng”.

Hạ Thảo (lược dịch)