Anh mới đây đã quyết định từ bỏ chương trình chế tạo máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến.

Theo Avia.pro, bất chấp lời hứa về phát triển khái niệm Máy bay chiến đấu hạng nhẹ chi phí thấp (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft - LANCA), Vương quốc Anh cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ việc chế tạo máy bay không người lái (UAV) siêu thanh Mosquito. Giải thích cho quyết định này là việc thiếu nguồn cung cấp titan từ Nga, do hậu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây, dự án này hóa ra cực kỳ tốn kém và do đó không hiệu quả.

Cho đến nay, máy bay không người lái Mosquito được coi là một trong những sản phẩm tiến bộ nhất trong dự án LANCA, tuy nhiên, Không quân Hoàng gia Anh đã quyết định loại bỏ máy bay chiến đấu không người lái đầy hứa hẹn này dựa trên kết quả thử nghiệm cho thấy UAV này dễ bị tổn thương và khá đắt tiền.

Anh từ bỏ UAV tấn công do thiếu nguồn cung cấp titan của Nga. (Ảnh: Spirit AeroSystems, Inc.)

Đồng thời, theo các nguồn tin, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục làm việc trên máy bay không người lái như một phần của dự án LANCA. Trong khi, các máy bay không người lái khác sẽ được xem xét cho việc sản xuất nếu có thể rẻ hơn.

Đáng chú ý là trước đó Đức cũng phải đối mặt với vấn đề do thiếu nguồn cung cấp titan của Nga khi các xe tăng hiện đại của nước này trở nên cực kỳ đắt đỏ để sản xuất, do đó Berlin vẫn chưa chuyển giao các xe tăng Leopard như đã hứa cho Ba Lan.

Trước đó, kế hoạch tạo ra máy bay không người lái Mosquito trong tương lai đã được công bố vào tháng 1/2021, sau khi Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho nhà sản xuất Spirit AeroSystems 30 triệu Bảng (khoảng 41 triệu USD) để phát triển và sản xuất các nguyên mẫu máy bay không người lái hiện đại.

Theo dự kiến, máy bay chiến đấu không người lái Mosquito sẽ được thiết kế để bay với tốc độ siêu thanh, cùng với các máy bay chiến đấu chủ lực của Vương quốc Anh. Mosquito sẽ được trang bị tên lửa, công nghệ giám sát và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, giúp UAV này giành nhiều lợi thế tác chiến trước đối phương.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, những chiếc máy bay không người lái này sẽ là nền tảng không người lái đầu tiên của quân đội Anh, có thể đối đầu trên không với máy bay chiến đấu của đối thủ, cũng như gia tăng khả năng sống sót cao trước đòn tấn công tên lửa đất đối không.

Ngoài ra, theo dự án LANCA, phương tiện bay mới có khả năng thực hiện cả các chuyến bay trinh sát độc lập và bay song hành với các máy bay chiến đấu có người lái Typhoon, F-35 Lightning II và Tempest của nước này trong tương lai. Cụ thể, những chiếc máy bay không người lái này sẽ được điều khiển bởi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trong quá trình tác chiến trên không.

Thanh Bình (lược dịch)

